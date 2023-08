OD SUTRA VELIKA PROMENA! Saobraćajci će imati pravo da snime intervenciju, ali moraće da vas obaveste!

Pre početka snimanja moraće da obaveste građane.

Saobraćajna policija u Srbiji će od sutra, 1. septembra, zahvaljujući donaciji Sjedinjenih Američkih Država, koristiti 60 kamera prilikom intervencija u saobraćaju. Svi policijski službenici koji će koristiti nove kamere su prošli odgovarajuću obuku, a u prvoj fazi kamere će koristiti saobraćajna policija na auto-putevima, kao i presretači, tj. policijska vozila bez obeležja, izjavio je za Euronews Srbija pomoćnik načelnika Uprave saobraćajne policije Zlatko Belencan.

On je objasnio da će policijski službenici kamere postavljati u visini grudi, a da će pre početka snimanja o tome morati da obaveste građane.

“To znači, zaustavi se učesnik u saobraćaju i kaže se: “Od ovog trenutka gospodine, snimamo intervenciju”. Dakle, vozač će biti upoznat da se snima intervencija. Tok intervencije ima za cilj protivkorupcijske delatnosti i da se podigne nivo intervencija policijskih službenika na najviši nivo”, rekao je Belecin.

Kako je dodao, reč je o procesu koji je trajao i nije u pitanju velika novina.

“Pre desetak godina saobraćajna policija je pokušala da uvede video nadzor, odnosno da uvede kontrolu za zakonitosti u radu upravo sa kamerama, ali tada je bilo određenih problema. Sada je taj proces, što se tiče zakonskih propisa, doveden do savršenstva. Na ovaj rad su saglasnost dali sve relevantne državne institucije. Što se tiče obuke, svi policijski službenici koji će koristiti kamere su prošli obuku”, rekao je on.

Ko će koristiti kamere

Belencan je naveo da će u prvoj fazi kamere na auto-putu koristiti saobraćajni policajci, ali i presretači.

“To će biti vozila bez obeležja, upravo zbog toga što se na Koridoru 10 i 11 i na onim saobraćajnicama gde intervenišu policijski službenici bez obeležja, presretači, mogu očekivati određene situacije odnosno rizici u intervencijama. Kada govorimo o postupanju, kamera se postavlja u visini grudi i to se saopštava licu prema kome se interveniša da ono zna kakva je situacija. Znači, kamera nije stalno uključena, već se uključuje u trenutku kaad policijski službenik kreće sa primenom policijskih ovlašćenja ili policijskih poslova”, objasnio je on.



Na pitanje ima li građanin pravo da odbije da ga kamera snima, Belencan odgovara odrično.

“Član 52 Zakona o policiji precizira da se može vršiti snimanje jer je zaštita podataka apsolutna. To znači da se u softveru čuvaju podaci 45 dana. Zašto 45? Zato što isti zakon kaže da pritužbeni postupak građanin može da pokrene u roku od 30 dana od trenutka kada smatra da mu je nešto protivpravno urađeno od strane policijskog službenika. Po načelu hitnosti će se uraditi taj postupak ili ako je izvršeno neko krivično delo, tužilac može da izuzme taj snimak, da traži kao dokaz ili recimo da se on nađe u nekom sudskom postupku kod prekršajnog sudije za dokazivanje. Kada govorimo o zaštiti građana, pre svega snimaće se samo intervencija. Bilo je tu nekih tumačenja da li je to u skladu sa Ustavom, da li ima ugrožavanja privatnosti… Nema. Pre svega, policijski službenik radi u skladu sa zakonom. Saopštava se građaninu da će se vršiti snimanje, sem u situacijama kada je ugrožena bezbednost”, kazao je on.

Belencan kaže da je cilj da se kamere koriste isključivo za snimanje toka intervencije.

“Za sada će se oni koristiti na autoputu i koristiće ih presretači. Naravno, to će se menjati. Vi imate slučajeve da kriminalisitčka policija već snima svoje intervencije, jer je to već Zakonom o policiji propisano. Ovo je sada novina što se tiče saobraćajne policje i snimaće se od trentuka kada krene intervencija. Kada se ona završi, isključuje se kamera i policijski službenici je ne koriste dok ne krene nova intervencija”, kaže Belencan.

