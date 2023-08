ČESTO MORATE U TOALET? Stručnjak otkriva šta to govori o vašem zdravlju

Ako primetite da stalno morate u toalet, da bukvalno ne možete da izdržite dovoljno dugo da do njega dođete, da redovno ustajete noću da biste piškili ili da svaki put mokrite malu količinu urina, to može biti znak za uzbunu.

Zdravstveni problemi od cistitisa do dijabetesa mogu uticati na to koliko često morate da piškite, a kako i šta jedete i pijete takođe igra veliku ulogu. Vaše toaletne navike takođe mogu povećati broj korišćenja toaleta, jer iako vaša bešika može da zadrži oko pola litra urina, ako redovno pišate „za svaki slučaj“ ili ne ispraznite bešiku do kraja, osetljivost može da se poveća. Svi su različiti, tako da ne postoji standard za "normalnu" učestalost mokrenja.

Azar Khunda, konsultant uroginekolog u bolnici Princess Grace, preporučuje da potražite savet lekara ako osetite ove simptome tokom dužeg perioda. Takođe je podelio neke od najčešćih razloga za često mokrenje:

Infekcije urinarnog trakta (UTI)

„UTI se javljaju kada bakterije uđu u urinarni trakt i uzrokuju infekciju“, kaže Azar, „Ova iritacija može dovesti do česte potrebe za mokrenjem, zajedno sa drugim simptomima kao što su osećaj peckanja i zamućen urin.“ Dok se neke infekcije mogu lečiti pijenjem puno vode i uzimanjem lekova protiv bolova kako bi se ublažili simptomi, važno je videti svog lekara opšte prakse koji može da prepiše antibiotike.

Dijabetes

Dijabetes tipa 1 i dijabetes tipa 2 mogu uticati na učestalost mokrenja. Azar objašnjava: „Povišeni nivoi šećera u krvi mogu uzrokovati da bubrezi rade jače da uklone višak glukoze iz tela kroz urin, što dovodi do povećanog mokrenja.“ Ljudi sa nekontrolisanim dijabetesom takođe ponekad primećuju da njihov urin miriše slatko ili voćno kao rezultat ove glukoze, ili je tamnije boje zbog dehidracije. Obratite se svom lekaru ako ste zabrinuti, jer je upravljanje nivoom šećera u krvi uz pomoć lekova, ishrane i promena načina života od suštinskog značaja za svakoga ko ima ovo stanje.

Upotreba diuretika

Prema Azaru, diuretici propisani za lečenje stanja kao što su visok krvni pritisak ili edem (ponekad se nazivaju diuretici) povećavaju proizvodnju urina, što može dovesti do čestog mokrenja. On preporučuje da o tome razgovarate sa svojim doktorom.

Prekomerno aktivna bešika

- Preterano aktivna bešika je stanje koje karakterišu nevoljne kontrakcije bešike, koje izazivaju često i hitno mokrenje“, kaže Azar. Iako nema poznatog uzroka za ovo, obično se svodi na „dugu istoriju loših navika bešike“. To može biti problem koji postoji u vašoj porodici i može uticati na ljude svih uzrasta. Stres može pogoršati problem, ali se može upravljati promenama životnog stila, vežbama za karlično dno i, ako je potrebno, lekovima.

Intersticijski cistitis

- Ovo hronično stanje, takođe poznato kao sindrom bolne bešike, izaziva simptome kao što su jak bol u karlici i često mokrenje - ponekad i do 60 puta dnevno. Intersticijski cistitis je češći kod žena starijih od 30 godina, a može se razbuktati i poboljšati tokom dana, nedelja ili meseci. Ne postoji jedinstven dijagnostički test za dijagnozu, tako da će možda prvo trebati isključiti druga stanja. „Lečenje može uključivati promene u ishrani i lekove za ublažavanje simptoma, dodaje Azar.

