DA LI ĆE NAS SEPTEMBAR IZNENADITI? Meteorolog analizirao vreme: Toplo do ovog datuma, potom nam sledi prava VREMENSKA KLACKALICA!

Sutra je prvi septembar i to je dan kada počinje klimatološka jesen, dok će kalendarski leto potrajati još 20 dana.

Sam početak septembra doneće veoma ugodno i prijatno letnje vreme.

Jutra će biti sveža, u dolinama i kotlinama sa maglom, dok će tokom dana biti sunčano i toplo.

Maksimalna temperatura biće u većini predela oko 30°C.

S obzirom na to da je prosek maksimalne temperature za prvih deset dana septembra od 24 do 28°C, one će prvih dana biti malo iznad proska.

Oko 4. septembra preko Srbije se očekuje premeštanje hladnog fronta, uz pad temperature i jak severozapadni vetar, a kiša i pljuskovi sa grmljavinom očekuju se uglavnom nad južnim i istočnim predelima Srbije, dok će na severu brzo doći do razvedravanja, a padavine bi mogle čak i da izostanu.

Maksimalna temperatura biće u padu i oko 4-5. septembra kretaće se od 22 do 26°C, pa će one biti malo ispod proseka.

Potom sledi stabilizacija vremena i porast temperatura na vrednosti od 25 do 30°C, što su prosečne vrednosti, da bi oko 9-10. septembra vreme bilo veoma toplo, uz maksimalne temperature od 30 do 35°C, što su vrednosti za 7-8 stepeni više od proseka.

Tokom tih dana na području Beograda očekuje se i pojava tropskin noći, uz minimalne temperature iznad 20°C, što je retka pojava tokom septembra.

Ovo veoma toplo vreme biće prekinuto oko 11. septembra prodorom hladnog fronta, uz pljuskove i grmljavinu, a biće uslova i za grmljavinske oluje i nepogode.

Temperatura će biti u padu na vrednosti oko 25°C.

Sredinom meseca očekuje se promenljivo oblačno i svežije, povremeno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom.

U drugoj polovini septembra očekuje se ugodno vreme, bez velikih vrućina, niti jačih zahlađenja. Biće dosta sunčanih dana, koji će povremeno biti prekidani manjim osveženjima sa pljuskovima i grmljavinom.

Maksimalna temperatura biće uglavnom od 23 do 27°C, što su manje-više prosečne temperature, dok će jutra biti svežija, uz vrednosti od 10 do 15 stepeni.

Ipak, i tokom ovog perioda biće povremeno temperaturnih oscilacija, pa bi tokom zahlađenja jutarnje temperature opake ispod 10°C, maksimalne ispod 20°C, a tokom jačih otopljenja, tokom pojedinih dana i do tropskih 30°C.

Kada je reč o broju letnjih dana (dan sa maksimalnom temperaturom od i preko 25°C) biće od 16 do 20.

Broj tropskih dana (dan sa maksimalnom temperaturom od i preko 30°C) biće od 3 do 7.

Tropske noći očekuju se samo u Beogradu (minimalna temperatura ne opada ispod 20°C) biće oko 5.

Kada je reč o planinama, temperature će biti niže za 5 do 10 stepeni u odnosu na one u nižim predelima.

Dakle, septembar će na području Srbije biti topliji za stepen do dva proseka.

Inače, prosečna septemberska jutarnja temperatura za Beograd je oko 14°C, a tokom dana oko 24°C.

Septembar je u Srbiji nakon februara i marta u proseku jedan od najsušnijih meseci.

Očekivana količina padavina na području Srbije biće od 40 do 60 litara kiše po kvadratnom metru. Ipak, u predelima sa izraženijim pljuskovima pri grmljavinskim procesima očekuje se znatno više padavina i to u kratkom periodu, što bi u tim predelima moglo da povća mesečnu količinu padavina.

Najveća količina padavima očekuje se u brdsko-planinskim predelima od 60 do 100 litara.

Najveći deo padavina na području Srbije očekuje se pri prodorima hladnih frontova.

Pred nama je jedan ugodan i prijatan septembar, koji će biti nešto topliji od proseka i koji će u nekoliko kraćih navrata doneti i pravo letnje vreme.

Autor: