SREĆNO, ĐACI - Danas počinje nova školska godina! OVO su sve novine koje vas čekaju

Danas počinje nova školska godina, a neki đaci nestrpljivo čekaju da zauzmu mesta u svojim školskim klupama. Od ove školske godine najavljene su mnoge novine na koje će školarci i njihovi nastavnici morati da se priviknu. Već prva školska nedelja biće drugačija od svih dosadašnjih.

Školu upisuje 65.000 prvaka i 760.000 ostalih učenika osnovnih i srednjih škola, a ministarka prosvete Slavica Đukić Dejanović izjavila je da škole spremno dočekuju učenike i da će đake ubuduće obezbeđivati policajci, te da će se posebna pažnja posvećivati negovanju ljudskih vrednosti.

Prema njenim rečima, prva radna nedelja biće tematska nedelja, a teme će birati učenici i nastavnici, u zavisnosti od uzrasta učenika i kreativnosti nastavnika.

- Radi se o sugestiji da prvog radnog dana deca razgovaraju sa svojim učiteljima i nastavnicima o programu obrazovno-vaspitnog rada, ali i o nečemu što je još mnogo važnije - o tome koliko prave ljudske vrednosti treba tokom školovanja i školske godine da se ugrade u ličnost svakog deteta i na koji način deca i nastavnici misle da to treba uraditi - istakla je ministarka.

Nakon prve nedelje u kojoj će biti na izvestan način i približavanje dece nastavnicima, ide druga nedelja u kojoj treba da se proceni nivo dotadašnjeg školovanja i znanja i to bez ikakvog ocenjivanja.

Kako je istakla, čitava godina će biti godina edukacije i psiho-socijalne podrške za sve one kojima je potrebna. U školama će se nalaziti psiholozi i pedagozi koji će u timskom radu sa nastavnicima i roditeljima omogućiti da deca sa posebnom psiho-socijanom potrebom budu detektovana i da se sa njima posebno radi.

Takođe, realizovaće se zajednički program Ministarstva prosvete i MUP-a pod nazivom "Zajedništvo i bezbednost kroz školovanje i odrastanje" koji predviđa da same patrole policajaca u okolini škole budu u većem broju.

Raspust

Ono što će novu školsku godinu razlikovati od prethodne osim navedenih izmena jeste i jesenji raspust, ali i dva dana odmora manje.

Prvi raspust đake na teritoriji Srbije čeka već u novemrbu, za Dan primirja u Prvom svetskom ratu i trajaće čitavih pet dana - od 8. do 12. Prethodne godine to nije bio slučaj, te su đaci za ovaj praznik dobili samo jedan slobodan dan. Ipak, đaci u Vojvodini ne mogu da se raduju ovom predahu, jer jesenji raspust nije uključen u njihov kalendar.

Zimski raspust počeće kao i svake godine 30. decembra i trajaće do 22. januara. Malo drugačija situacije ponovo čeka učenike iz Vojvodine. Kao i uvek, oni će na raspust otići nešto ranije, zbog katoličkog Božića 23. decembra, ali će se i ranije vratiti u školske klupe, odnosno, 15. januara.

U februaru se obeležava Dan državnosti Srbije, a raspust trajati od 15. do 18. februara, a ovoga puta isti raspored čeka i đake iz severne pokrajine.

Prolećni raspust obuhvatiće Prvi maj i Vaskrs, dok ranije to nije bio slučaj. Upravo zato, đaci su 2022/23. godine imali raspust od 11 dana sa vikendima i odmor zbog Prvog maja. Ukupno, 5 dana više. Vojvođani će, sa druge strane, imati raspust iz dva dela, što je ujedno i najveća razlika. Oni će zbog katoličkog Uskrsa imati odmor od 28. marta do 3. aprila, a zatim od 1. maja pa do 6. maja, ukupno, 13 dana.

Sledeće godine, đaci će poslednji dan u klupama dočekati nešto ranije nego ove, te će već 14. juna početi raspust za osnovce, dok će se polaganje male mature organizovati od 17. do 19. juna. Kada je reč o srednjoškolcima, drugo polugodište se završava u petak, 21. juna.

Nove obavezne nastavne aktivnosti

Najveća novina ove godine za đake u svim školama u Srbiji jeste usvajanje novog predmeta. Ministarstvo prosvete poslalo je školama smernice među među kojima se nalazi nova slobodna aktivnost za učenike od petog do osmog razreda osnovnih škola - vrline i vrednosti kao životni kompas.

Predmet će uključivati razgovor o temama koje bi svaki normalan čovek izdvojio, kao što su porodica, zdravlje, obrazovanje, mir, ali će nastavnik imati slobodu da se bavi i drugim vrednostima. Na ovom predmetu neće biti pismenih i kontrolnih, već je zamišljen da se razgovara na razne provokativne teme, da se dovode gosti, da se razmenjuju iskustva, pogleda film, zauzmu različite pozicije.

U pitanju su slobodne aktivnosti koje će biti uvrštene u spisak starih koje su podeljene po razredima, a škole moraju da izaberu tri slobodne aktivnosti od kojih đaci biraju jednu koju će obavezno pohađati. Za Telegraf.rs je objašnjeno da će učenici jednu od izabranih aktivnosti pohađati jednom nedeljno, a novina je da je njihovo prisustvo na toj nastavi obavezno. Ipak, ocene će biti opisne i neće ulaziti u prosek.

Usvojen set prosvetnih zakona

Setom prosvetnih zakona koje je na sednici usvojila Vlada Srbije sistem obrazovanja biće u značajnoj meri unapređen, posebno kada je reč o prevenciji i reagovanju na nasilje u ustanovama obrazovanja.

Vlada je usvojila set prosvetnih zakona koji predviđa da ocena iz vladanja ulazi u prosek.

Zakonskim rešenjima koje je usvojila Vlada Srbije predviđeno je i smanjenje broja učenika u odeljenju od sledeće školske godine na maksimalno 28 đaka.

Još jedna od izmena jedna od izmena i dopuna zakona predviđa da se rok za početak sprovođenja državne mature pomera za školsku 2025/2026. godinu.

Ekipa portala Pink.rs svim đacima želi srećnu novu školsku godinu.