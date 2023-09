Pojedine učenike u novoj školskoj godini očekuju i nova pravila oblaćenja. Tako će u 13. beogradskoj gimnaziji biti istaknuto šta je dozvoljeno nositi od garederobe, a šta ne.

Đacima ove gimnazije zabranjeno je nošenje neprikladne garderobe koje podrazumeva nošenje bretela, kratkih pantalona, trenerki, kapuljača i helanki.

Direktor 13. beogradske gimnazije Bojan Vučković kaže da se i nastvanici i učenici raduju početku nove školske godine.

- Učenici su za nova pravila oblačenja čula iz medija, ali i zahvaljujući Fejsbuk profilu škole. Plakat je okačen samo na jednom mestu, moramo još da porazgovaramo o svemu sa đacima na učeničkom parlamentu i da upoznamo Savet roditelja sa ovim predlog i to bi moglo da zaživi posle 14. septembra, pa da ova odluka bude usvojena - objasnio je Vučković.

On je dodao da se velika većina pridržava ovih pravila.

Govoreći o tome kako je došlo do toga da učenici dolaze neprimereno obučeni, Vučković je ukazao da nije bilo toliko golih stomaka, mini suknji i kapuljača, već su đaci masovno počeli da dolaze u trenerkama u školu.

- Posle korone, valjda su toj kućnoj školi bili komotni i to su preneli u školu. Primetili smo da je 60 odsto učenika tako obučeno i to nam je zasmetalo. Trenerke nisu odeća za školu i sam naziv to kaže - rekao je Vučković.

Kako je dodao, oni koji se ogluše o kodeks oblačenja, posle dve opomene će dobiti smanjenu ocenu iz vladanja.

