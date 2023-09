U SEPTEMBRU MOGUĆ SNEG?! Meteorolog dao DETALJNU PROGNOZU za mesec pred nama!

U prvih desetak dana češća pojava grmljavinskih pljuskova i lokalnih nepogoda. Slabiji uticaj Atlantika bi verovatno doneo dominatno stabilno i suvo vreme, posebno posle 18. septembra.

Mesec septembar bi trebalo da bude malo topliji i suvlju od proseka, a najavio je i grmljavinske pljuskove, lokalne nepogode i prve mrazeve, sa mogućnošću kratkotrajne pojave - snega, navodi meteorolog Marko Čubrilo.

Prva nedelja septembra

U toku ovog perioda naša zemlja će se nalaziti dominatnim uticajem anticiklona tako da će preovlađivati pretežno sunčano, suvo i stabilno vreme. Samo se oko 05.09. očekuje premeštanje oslabljenog hladnog fronta koji će lokalno usloviti pojavu prolazne kiše ili pljuska, dok se jače padavine ne očekuju.

Više padavina bi trebalo biti nad planinskim delom regiona srednjeg i južnog Banata i centralne i južne Srbije, dok bi najmanje kiše trebalo biti nad regionima zapadne, severne i južne Bačke i Banata. Oko tog datuma vetar prolazno umeren do pojačan, severni, a ostalih dana uglavnom slab.

Jutarnji minimumi od +10 do +18 stepeni Celzijusa, lokalno po kotlinama planinskog dela centralne i južne Srbije samo oko +6 stepeni Celzijusa, dok će dnevni maksimumi kretati od +22 do +31 stepen Celzijusa.

Najsvežije oko 05.09. kada će se u najvećem delu Srbije maksimum kretati do oko +25, a najtoplije oko 09.09. kada bi se maksimum lokalno nad jugom Srbije mogao kretati i oko +33 stepena Celzijusa.

Druga nedelja septembra

U ovom periodu bi se jezgro anticiklona trebalo izmestiti ka području Skandinavije, tako ba bi se u prostoru središnje i delom jugoistočne Evrope otvorio put za prodor nekoliko slabijih, ciklonalnih, centara. U takvim uslovima iznad Srbije bi bilo promenljivo oblačno i nestabilno uz povremenu pojavu prolazne kiše, a još uvek može biti i uslova za lokalne pljuskove.

Vetar će u danima približavanja uticaja ciklona biti južni, a nakon njihovog premeštanja će na kratko okretati na severozapadni.

U ovom momentu deluje da bi se temperatura vazduha i količina padavina uglavnom kretale oko proseka, što znači da se neko jako zahlađenje trenutno ne očekuje ali obzirom da se gubi pozitivna anomalija temperature vazduha i da se očekuje njeno kretanje oko proseka za pretpostaviti je da će u ovom periodu biti svežije u odnosu na početak meseca sa znatno više jesenjih odlika u vremenu ta bi se maksimumi verovatno kretali od +14 do +22 stepena Celzijusa.



Treća nedelja septembra

Tokom ovog perioda bi ka nama sa jugoistoka Evrope trebao ojačati uticaj anticiklona, što bi putanje ciklona i frontalanih poremećaja izmestilo severnije od nas. Ipak, uticaj tih sistema bi se u određenoj meri zadržao te bi i u ovom periodu povremeno moglo biti slabe kiše, dok se znatno obilnije padavine očekuju nad prostorom Italije, južne Francuske i priobalju Jadranskog mora što ukazuje na pretežno južno strujanje koji bi obeležilo ovaj period uz održavanje ciklona nad Mediteranom.

Nad našim prostorima je takvo strujanje fenskog karaktera i konkretniju količinu padavina po pravilu donosi jugozapadu i zapadu regiona centralne i južne Srbije,a najmanje kiše ili bez nje bude nad regionima Bačke, Banata, Stiga i Braničeva.

Nad ovim delom Srbije se u ovon periodu očekuje i česta topla, košava. Kao posledica južnog strujanja maksimumi bi nad celom Srbijom trebali biti iznad proseka, kako noćni, tako i dnevni i verovatno bi se dnevni maksimumi najčešće kretali od +16 do +24 stepena Celzijusa.

Četvrta nedelja septembra

Posle kratkotrajnog pogoršanja koje se očekuje negde oko 25. septembra, sam kraj meseca i početak oktobra bi trebala obeležiti dominacija anticiklona uz suvo, stabilno i relativno toplo vreme.

Oko 25. uz prolazno zahlađenje može biti i nešto obilnije kiše, dok bi visoke planine, preko 1500mnv mogle imati i prvi sneg. Maksimumi bi se početkon perioda kretali od +8 do +14 stepeni Celzijusa uz pojačan, severozapadni vetar.

Posle 27.09. pa do oko 02.10. uz diminaciju anticiklona vetar uglavnom slab. Jutara hladna iz prve jesenje magle i minimume od +4 do +13 stepeni Celzijusa, ali bi dani bili relativno topli uz maksimume od +15 do +25 stepeni Celzijusa, što je znatno iznad proseka za kraj septembra, zaključuje Čubrilo.

Autor: