OVAJ SRBIN RADI NEŠTO ŠTO BI SE MALO KO USUDIO! Za njega nema posustajanja, Stanković: Bezbednost ljudi i dece je na prvom mestu

Učestale su intervencije u kojima iz dimnjaka porodičnih kuća i stambenih zgrada predsednik Udruženja za zaštitu gmizavaca i životne sredine „Poskok“ iz Vladičinog Hana, Vladica Stanković izvlači i uklanja legla stršljenova.

Stršljenovi uvek prave legla na nepristupačnim mestima

Za Vladicu Stankovića, nema posustajanja, njegove intervencije su svakodnevne . Predsednik Udruženja za zaštitu gmizavaca i životne sredine „Poskok“ iz Vladičinog Hana godinama unazad hvata otrovne i neotrovne zmije u celoj Srbiji.

Bez obzira na vreme i mesto, Stanković interveniše brzo gde god da se zmija pojavi. I to nije sve..

U poslednje vreme učestale su intervencije u kojima iz dimnjaka porodičnih kuća i stambenih zgrada izvlači i uklanja legla stršljenova. Intervencije su rizične, jer ih obavlja na visinama od 10 pa i više metara. Ukazuje da su stršljenovi i opasniji od zmija, jer kako ističe "zmije beže, a stršljenovi napadaju to je kljućna razlika".

Objašnjava da intervencije nisu jednostavne i nijedna intervencija nije ista. "

To su domaćinstva gde su porodice u pitanju i deca i treba ih zaštititi.

Bezbednost ljudi i dece je na prvom mestu.

Primete ljudi da ih ima negde. Često budu u krovovima, dimnjacima u fasadama, u najnepristupačnijim mestima, što se tiče kuća i domaćinstava, dođem intervenišem. Razne su kuće, penjem se na krovove negde je visina 10 metara, negde pet, rizik je veliki i to je veliki problem što zmije beže, a stršljen napada. Uvek prave legla na nepristupačnim mestima, sunčane strane ", kaže Vladica Stanković.

A evo po čemu su stršljenovi specifični.

Stršljenove iritiraju jarke boje

"Kada jedan stršljen ubode, on pusti feromon koji daje signal drugim stršljenovima koji kreću u napad. Zato se i događa da čoveka na isto mesto ujede pet, šest stršljenova. Interesantno je da ih iritiraju jarke boje, dok na belu ne reaguju. Jedno leglo može da ima od 400 do 1.000 jedinki. Hrane se insektima, sokovima drveta i sokovima koje isisaju iz raspucanog voća. Njihov opseg je od dva do dva i po kilometra", objašnjava Vladica Stanković, čovek sa velikim iskustvom i znanjem kada su u pitanju priroda i njeni stanovnici "koji često zalutaju".

Znanje i profesionalnost su tu, ali fascinira hrabrost, smirenost i brzina kojom Vladica rešava rizične situacije i uliva sigurnost kod ljudi koji su neretko preplašeni i u strahu kada ugledaju i zmiju i stršljena, brinući za njih i njihovu bezbednost. T.S.

Autor: