UŽIVAJTE U LETNJEM VREMENU - Danas sunčano i toplo, a već sutra stižu pljuskovi sa grmljavinom

U Srbiji u subotu jutro vedro i sveže, u dolinama i kotlinama i sa maglom.

Tokom dana biće sunčano i toplo.

Duvaće slab do umeren istočni i severoistočni vetar. Jutarnja temperatura od 11 do 15°C, maksimalna dnevna od 27 do 31°C.

U Beogradu u subotu jutro vedro i sveže, u dolinama i kotlinama i sa maglom.

Tokom dana biće sunčano i toplo.

Duvaće slab do umeren istočni i severoistočni vetar.

Jutarnja temperatura 16°C, maksimalna dnevna 30°C.

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

U Srbiji u nedelju u prvom delu dana pretežno sunčano i toplo, a od sredine dana, uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se prvo u Vojvodini.

Grmljavina i padavine intenziviraće se uveče u zapadnoj Srbiji, a u toku noći i u ponedeljak i južno od Save i Dunava, uslovljavajući količine od 20 do 50 mm, lokalno i više.

Počeće da duva umeren i jak severni i severoistočni vetar.

U utorak promenljivo vreme uz smenu sunčanih i oblačnih intervala - u Vojvodini većinom suvo, a u centralnim i južnim krajevima povremeno s kratkotrajnom kišom ili pljuskom sredinom dana i posle podne.

Jak severni vetar duvaće još samo u planinskim predelima.

Od srede stabilizacija vremena uz razvedravanje i porast temperature.