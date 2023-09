DAN SLIČAN JUČERAŠNJEM! Smena sunca i oblaka, i blag porast temperature! EVO KAKAV OSTATAK NEDELJE NAS ČEKA

U sredu pretežno sunčano i toplije uz razvoj slabe oblačnosti. Vetar slab do umeren istočni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 13°C do 17°C, maksimalna od 27°C do 29°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 19°C do 22°C.

Beograd: U sredu toplo vreme sa sunčanim periodima i razvojem slabe prolazne oblačnosti. Vetar slab severoistočni i istočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 17°C, a maksimalna 29°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h 22°C.

Niš: U sredu promenljivo oblačno sa sunčanim periodima i toplo. Vetar slab do umeren istočni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 15°C, a maksimalna 28°C. Uveče suvo.

Užički region: U sredu pretežno sunčano i toplo. Vetar slab do umeren severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 14°C do 16°C, maksimalna od 28°C do 29°C. Uveče suvo. Na Zlatiboru i Tari pretežno sunčano sa razvojem dnevne oblačnosti i najviše do 24°C na 1000 mnv.

VOJVODINA: U sredu sunčano i još malo toplije u odnosu na utorak. Vetar slab istočni i jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 13°C do 14°C, maksimalna od 28°C do 29°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 19°C do 21°C.

Novi Sad: U sredu sunčano i toplo. Vetar slab jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 14°C, a maksimalna 29°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h 21°C.Subotica: U sredu sunčano i toplo. Vetar slab istočni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 14°C, a maksimalna 29°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h 20°C.

Vreme narednih dana: U četvrtak pretežno sunčano i još malo toplije uz razvoj slabe do umerene oblačnosti u centralnim i južnim krajevima. Vetar slab do umeren istočni i jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 14°C do 18°C, maksimalna od 29°C do 30°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 20°C do 22°C.

Do kraja ove i početkom naredne sedmice sunčano i toplo uz slab razvoj dnevne oblačnosti sa temperaturama oko ili malo iznad 30°C.

