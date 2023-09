LETO SE NE PREDAJE - Evo do kada će potrajati LEPO VREME

Leto se ne predaje, a pred Srbijom je stabilan, topao i sušan period.

Sve do vikenda Srbija će nalaziti između dubokog ciklona sa centrom iznad Jonskog mora i vrlo visokog pritiska iznad zapadne Evrope. Ovalva sinoptička situacija uslovljavaće istočna strujanja, povremeno i pojačana.

Pod uticjem ovakve sinoptičke situacije, u Srbiji će do kraja sedmice biti sunčano i toplo, uz sveža, u dolinama i kotlinama i sveža jutra.

Maksimalna temperatura biće od 26 do 30°C, u Begradu do 28°C, dok je prosek za ovo doba godine od 24 do 28°C.

Sledeće sedmice nad Srbijom bi bio dominantan termički greben sa jugozapada, a od njegovg položaja zavisiće da li će vreme biti vrelo ili vruće, ali u nešto blažem obliku.

Sadašnji proračuni govore da neće direktno svojom glavninom greben biti nad Srbijom, već više svojim obodom, ali dovoljno da Srbiji sledeće sedmice donese pravo letnje vreme, uz stabilno i sunčano vreme.

Tokom većeg dela sledeće sedmice maksimalna temperatura u Srbiji biće od 30 do 34°C, dok je prosek za sredinu septembra od 23 do 27°C.

Dakle, prema trenutnim prognozama leto će potrajati i narednih desetak dana i jače promene vremena neće biti pre 18-20. septembra, a ako oko tog perioda dođe do pogoršanja i zahlađenja sa padavinama, ono bi se poklopilo sa kalendarskim završetkom leta i početkom jeseni.

Sadašnje prognoze govore da će ovogodišnji septembar biti topliji, ali i sušniji od proseka.