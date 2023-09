BIVŠA MI SE JAVILA POSLE 20 GODINA I OTKRILA BOLNU ISTINU: Predložila mi je nešto BIZARNO, moja žena se ne slaže, a ja to želim

Ljubavi iz detinjstva za neke se pretvore u dugotrajne veze, ali za druge dođe kraj i postanu samo daleka uspomena. Ali, šta biste učinili da vam se vaša davno izgubljena ljubav decenijama kasnije ponovo javi s potpuno neobičnim zahtevom? Jedan muškarac je otkrio da mu se njegova bivša ljubav iz srednje škole ponovo javila - s krajnje šokantnim zahtevom koji je uzdrmao njegov svet, prenosi Mirror.

Iako je njegova žena zbog toga besna, priznao je da razmišlja o tome da joj odgovori i ne kaže supruzi, ali zna da bi to okončalo njegov brak i potpuno promenilo život. Muškarac je otkrio da ga je njegova bivša devojka Lisa kontaktirala kako bi mu rekla da je zatrudnela pre 20 godina, ali je tvrdila da ju je njegova majka podmitila da abortira. Sada ga je pitala da li bi razmislio o tome da joj pruži priliku da opet ima dete s njim nakon što je izgubila prvo.

U svojoj poruci, anonimno je priznao da je u iskušenju da pristane uprkos tome što je srećno oženjen čovek i ima decu. S mamom više nema kontakta, ali ne čudi se da bi ona učinila ovako nešto. Objasnio je: "Lisa, koja je sada bez dece i neudata, jako žali zbog abrotusa i tražila je da s njom napravim još jedno dete kako bi zamenila ono koje je tada izgubila".

Njegova supruga ga je očekivano odmah odbila kada je to predložio, ali on se oseća kao da duguje da Lisi podari dete - budući da je već imao jedno pre mnogo godina. Sada se pita da li bi trebalo da razmisli o tome da to učini, a da ne kaže svojoj supruzi i u potpunosti je izostavi iz svega kako bi pomogao Lisi - iako je njegova žena rekla da bi to bilo isto kao prevariti je.

Dodao je: "Da bude jasno, shvatam da je vanbračni seks doslovno definicija prevare, ali ovaj scenario je nekako drugačiji jer bih to radio samo da pomognem Lisi - može li se to stvarno tehnički smatrati prevarom ako je za altruistički razlog?"

