KOBNO NOĆNO KUPANJE? I dalje se traga za Stefanom, na obali Dunava ostala njegova odeća!

Od pre dva dana traje potraga za nestalim mladićem iz Kladova Stefanom Ć. (23) koji je nestao bez traga u sredu nešto pre ponoći , koji još uvek nije nađen.

Iako je zvanično sezona kupanja na Kladovskoj plaži završena početkom septembra, poneki Kladovljani još uvek ovo lepo vreme koriste da se osveže pa u večernjim satima prošetaju i posede na Dunavskom keju.

Stefan Ć. (23) se te večeri upustio u noćno kupanje, ali iz vode Dunava nakon nekog vremena nije izašao. Njega su poslednji put primetili mladi Kladovljani koji su u društvu sedeli na Dunavskom keju.

On nije bio sa njima, ali su primetili kada je zaplivao. Nakon nekog vremena bilo im je sumnjivo što ga nema ni u vodi ni na obali . U panici su pozvali policiju i vatrogasce, a ubrzo se tu našla i ekipa Hitne pomoći Doma zdravlja Kladovo kao i zabrinuti meštani.



- Primetio sam da je ušao u vodu , zaplivao , ali u trenutku sam pogledao i vidim nema ga. Pomislio sam da roni. Kada sam opet onako po inerciji bacio pogled u tom pravcu nije ga bilo, nije ga bilo ni na obali. To već nije bilo normalno , kaže jedan od očevidaca.

U potragu za nestalim Stefanom Ć. se krenulo odmah . Čim se vest proširula čitavu noć se uključila policija, famijila, prijatelji i meštani Kladova. Na obali se nalazila samo njegova garderoba u kojoj se zatekao, bermude u kojima je bio mobilni telefon i cigarete , nedaleko majica i papuče.

Kako rezultata nije bilo, ukazala se potreba da se u sve uključe stručni organi pa je tokom jutra stigla i ronilačka ekipa Žandarmerije MUP-a. Detaljno se pretražilo Dunavsko dno , čitavo priobalje na tom potezu plaže,ali prema poslednjim saznanjima iz Policijske uprave u Boru, telo nije nađeno i za nestalim Stefanom se još uvek traga.

- Kad je Dunav u pitanju to je sva teže jer voda nosi. Šta se to dešava sa tim mladim ljudima ne znam. Kupanje noću je uvek rizik jer se gubi orjentacija . A Dunav je opasna reka. Ima i virova, svega. Da li je dečko bio pripit ili ga je nešto mučilo ko zna, ali žalost je velika , jer je to mlad život.

Voleo bih da je nekuda otišao, ali bez garderobe teško. Čujem, priča se sada da je dete iz porodice razvedenih roditelja i da je malo bio problematičan dečko. Ko zna da li je tako ili ne, kako god, ovo nije trebalo da se ovako desi , kaže stariji meštanin Kladova.

Inače, prema saznanjima poznavalaca prilika na Dunavu, pronalazak tela utopljenika u delu Kladovskog toka reke zavisi od brzine protoka vode. Plovni tok Dunava je sa Rumunske strane . Stoga je voda u ovom delu Đerdapskog jezera mirnija, pa je jedino moći telo utopljenika pronaći ukoliko se zakači za nesto u predelu bližem obali ili ga prolaskom broda izbaci okretanje elise. Sada je nešto i viši vodostaj Dunava, voda je u nadolasku još uvek su visoke temperature.

Uostalom akvatorija plaža u gradovima pored reka pravi se upravo tamo gde se ne nalazi plovni tok, pa je kod Kladova, voda malo mirnija objasnili su nam oni koji najviše vremena provode radeći na Dunavu.

Autor: