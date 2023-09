OVI DELOVI BEOGRADA BIĆE DANAS ZATVORENI ZA SAOBRAĆAJ - Četiri događaja blokiraće bulevare prestonice

Beograd je poznat po brojnim manifestacijama koje se održavaju gotovo svakog vikenda, a ovog će biti domaći čak četiri njih.

Zbog ovih manifestacija više ulica u prestonici će biti zatvoreno, a javni gradski prevoz će promeniti svoju uobičajnu trasu.

1. "Trka 10k Belgrade"

Trka se održava na sledećim lokacima:

Bulevar Nikole Tesle, Karađorđeva, Trešnjinog cveta, Ušće i Logor Sajmište.

Vozila javnog prevoza kretaće se za vreme održavanja manifestacije izmenjenom trasom.

2. Prajd šetnja

Ovogodišnja Prajd šetnja najavljena je za danas od 17 časova, a okupljanje je planirano za 16 časova u parku Manjež.

Ruta šetnja je planirana na sledeći način:

Nemanjina (ulaz u Park Manjež kod raskrsnice Nemanjine i Resavske) – Kneza Miloša – Kralja Milana – Trg Nikole Pašića – Narodna skupština – Kneza Miloša – Nemanjina – Park Manjež.

3. Promocija najmlađih oficira Vojske Srbije

Svečanost povodom promocije najmlađih oficira Vojske Srbije biće održana danas u 11 časova, ispred Doma Narodne skupštine Republike Srbije.

Saobraćaj će biti obustavljen u Ulici Trg Nikole Pašića, Dragoslava Jovanovića, Takovska od Svetogorske do Bulevara kralja Aleksandra.

Zatim će biti zatvoreno od Bulevara kralja Aleksandra od Beogradske do Kneza Miloša, Kneza Miloša od Nemanjine do Bulevara kralja Aleksandra, Dečanska od Terazijskog tunela do Trga Nikole Pašića, Resavska od Krunske do Bulevara kralja Aleksandra i Vlajkovićeva od Trga Nikole Pašića do Majke Jevrosime.

4. Opera na otvorenom

Iz Sekreterijata za saobraćaj su najavili da će više ulica biti zatvoreno tokom organizacije "Opera na otvorenom".

Danas će biti zatvorena Hercegovačka ulica od Karađorđeve do Železničke u 13:00 časova do nedelje u 01:00 sat posle ponoći. Takođe će biti zatvorena Ulica Zemunski put od Sajmišta do Bulevara Vudroa Vilsona od 19 do 23 časa.