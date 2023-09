'PUSTITE PROFESIONALCE DA RADE SVOJ POSAO' Otvoreno pismo Branka Stamatovića, direktora ABS, gospođi Lipovac Tanasković

Neobično je da gospođa Lipovac Tanasković svoje stručno mišljenje zasniva na paušalnim ocenama i da joj iznad struke i dobrobiti svih građana, bude grubo i neprikladno stranačko prepucavanje.

Tačno je da je izrada Nacrta Strategije bezbednosti saobraćaja na putevima i pratećeg Akcionog plana završena prošle godine. Ono što je gospođa Lipovac Tanasković preskočila da kaže, jeste da je ministar unutrašnjih poslova ukazao na pomenutom odboru da je u poslednjih 10 meseci intenziviran rad na finalizaciji procesa donošenja navedenih strateških dokumenata. Na osnovu sprovedene javne i stručne rasprave, kao i na osnovu intenzivnih konsultativnih procesa sa svim relevantnim subjektima, ažuriran je sadržaj dokumenata. Paralelno, svi subjekti su sagledali i dovršili i finansijske planove u vezi sa strateškim aktivnostima. Svi ti procesi su realizovani, zbog čega se može sa sigurnošću reći da smo spremni za usvajanje Strategije i Akcionog plana.

S obzirom na to da gospođi Lipovac Tanasković nije poznato šta znači faza Nacrta nekog dokumenta: To je radni oblik dokumenta podložan pravno-tehničkoj redakciji predloženog teksta ili njegovo medjusobno uskladjivanje, kako bi finalizovan tekst, uz obezbedjeno potpuno saglasje sa svim relevantnim faktorima i evropskim kriterijumima, bio usvojen od strane Vlade i na taj način se obezbedila primenljivost, sledljivost i sprovodljivost istog uz obezbedjene institucionalne kapacitete.

Zato je istina da takav dokument, na ovakav način, uz uključivanje svih institucija, nije donet u poslednjih 20 godina.

Na pomenutom odboru ministar Gašić je izneo i statističke pokazatelje za period od 2000 do 2022. godine. U tom periodu došlo je do značajnog smanjenja broja poginulih lica na godišnjem nivou (2001. godine je 1.275 lica poginulo u saobraćajnim nezgodama, a 2022. godine poginulo je 553 lica u saobraćajnim nezgodma). Jasno se uočava da je više od duplo manje lica godišnje izgubilo život u saobraćajnim nezgodama 2022. u odnosu na 2001.godinu. Bitno je napomenuti da je 2001 godine bilo oko 1.4 miliona registrovanih vozila u Republici Srbiji, dok je 2022 godine taj broj porastao na oko 2.7 miliona registrovanih vozila, sto jasno ukazuje da se intezivno radi na sistemskom unapredjenju bezbednosti saobraćaja, jer na dva puta veći broj registrovanih vozila na našim ulicama, mi beležimo dva puta manji broj poginulih kada uporedjujemo 2001 i 2022 godinu.

U navedenom periodu došlo je i do smanjenja broja saobraćajnih nezgoda i to za 15.585 nezgoda na godišnjem nivou (2000. godine se dogodilo 48.822 saobraćajnih nezgoda, a 2022. godine se dogodilo 33.237 saobraćajnih nezgoda). U navedenom periodu došlo je i do ublažavanja posledica saobraćajnih nezgoda, koje se ogledaju u smanjenju broja teških telesnih povreda za 1.899 na godišnjem nivou (2000. godine je bilo 5.204 teško povređenih, а 2022. godine je bilo 3.305 teško povređenih u saobraćajnim nezgodama).

Kada govorimo o periodu od početka ove godine ministar je naglasio da je trenutno 60 lica manje poginulo u odnosu na isti period prošle godine.

Zato, samo pustite profesionalce i struku da rade svoj posao, jer građani znaju da radimo isključivo u njihovom interesu, a ne zarad ništavnih političkih poena, koji vam se na svakim izborima nekako obiju o glavu.

