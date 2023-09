DANI PORODICE U PERLEZU - Vučević: Mi verujemo u tradicionalne vrednosti

Na “Porodičnom korzou” pored Begeja u Perlezu održana je danas manifestacija “Dani porodice”. Ovo je treće izdanje te manifestacije, koja se organizuje s ciljem promovisanja lepote porodice i porodičnog života i vrednosti, a prvi put je organizovana 2021. godine.

Pod pokroviteljstvom Ministarstva za brigu o porodici i demografiju i Grada Zrenjanina, održava se dvodnevni kulturno-zabavni program, dečji programi, koncerti, a osim prostora na šetalištu pored Begeja, jedan segment manifestacije dešava se u nedavno otvorenoj Kulturnoj stanici Baštinar mlin, u centru Perleza.

Manifestacije “Dani porodice” za cilj ima da ukaže na značaj očuvanja tradicionalnih vrednosti.

Ovoj manifestaciji prisustovali su i potpredsednik Vlade Republike Srbije Miloš Vučević, ministarka za brigu o porodici Darija Kisić Tepavčević, ministarka zdravlja Danica Grujičić i ministar omladine i sporta Zoran Gajić, kao i predstavnici SPC i predstavnici Fondacije “Dajana Paunović” i gradonačelnik Grada Zrenjanin Simo Salapura.

Manifestacija „Dani porodice u Srbiji” prvi put je održana 2021. godine, a njen osnovni cilj je promocija porodice kao stuba društva.

Vučević, obraćajući se okupljenima, podsetio je na reči vladike Nikolaja Velimirovića koji je govorio da onaj ko je roditelj, ko ima decu, blagosloven je i slavan - blagosloven i slavan i pred Bogom i pred anđelima i pred narodom.

- Verujemo da ljudi koji vole svoje porodice, koji vole svoje roditelje, koji vole svoju decu i tuđu decu, samo ti ljudi mogu da razumeju, vole i poštuju druge ljude. Da ljudi koji ne vole svoju porodicu ili ne vole svoj grad i svoju državu ne mogu da vole ni druge gradove, ni druge države, ni druge narode – ocenio je ministar Vučević dodajući da je prirodno da prvo volite svoje, a da poštujete i sve druge.

On je rekao da smo svi svedoci da je u sadašnjem vremenu mnogo napada, a da su gotovo uvek dve mete.

- Jedna je država, slobodna, nezavisna, a druga je porodica. Sve treće, četvrto, peto je nekako dozvoljeno, ali samo je napad uvek - da nemate državu, da nemate pravo da mislite svojom glavom, da donosite soopstvene odluke, i da je porodica nešto što vas limitira, ograničava, sputava, da ne možete da se ostvarite u životu, karijeri, da uživate u životu zato što imate porodicu. Svaki dan čujete da mladi parovi, ako se opredele za decu, neće biti poslovno uspešni, neće moći da se ostvare, neće moći da putuju – naglasio je Vučević i dodao da su to fraze koje čujemo svakodnevno, pa i preko medija.

Vučević je poručio da čvrsto verujemo u tradicionalne vrednosti.

- Moramo jasno i glasno da kažemo da mi verujemo u tradicionalne vrednosti, da mi verujemo da su naši roditelji otac i majka, da mi rađamo ćerke i sinove, da mi imamo braću i sestre, da mi volimo svoje porodice i da nikome ne namećemo te vrednosti i samo molimo sve druge - nemojte nama da oduzimate stvari i vrednosti koje su nam od Boga date i u koje mi čvrsto verujemo. Verujte u šta god hoćete, ali nemojte nama oduzimati pravo da mi verujemo u ono što nas krasi, ne samo u današnjem, i u prošlom vremenu, nego ono što treba da nas vodi i čuva i u budućem vremenu. I neću da se dodvoravam bilo kome ili da budemo moderni, a valjda po time i uspešni tako što ćemo se odreći svega onog što nas je odredilo – naglasio je ministar Vučević.

Prema njegovim rečima, mi razumemo našu istoriju, a zagledani smo i brinemo i borimo se za bolju budućnost.

- To je obaveza jednog odgovornog naroda. To je obaveza jedne odgovorne, slobodne i nezavisne države. Ali, da, mi verujemo da je brak zajednica muškarca i žene, da se nama rađaju muška i ženska deca, da mi svoje prijatelje volimo, da mi svoj narod volimo, i da mi svoju otadžbinu ljubimo, za nju živimo i za nju radimo. I nigde nije bolje nego što je u Srbiji. A kako će biti u Srbiji zavisi samo od nas. To je naša kuća, zavisi od nas kako ćemo je urediti. A to da svaki dan pričamo da je negde drugde bolje, to je gotovo genocidna politika. A šta je tamo bolje? Ovde je bolje, samo mi treba da se postaramo da bude bolje, kao u svojoj kući, kao u svom stanu – ocenio je Vučević.

On je zahvalio, pre svega Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju, kao i ostalim predstavnicima republičke Vlade, Pokrajinske vlade i lokalnih samouprava i građanima Perleza koji ima sve više stanovnika.

Ministarka za brigu o porodici i demografiju Darija Kisić rekla je da je današnja manifestacija najlepša slika koja se može poslati iz Srbije, slika nasmejane dece i ponosnih roditelja, baka i deka, a da su deca i porodica najveće blago.

- Divno je kada vidimo ovoliko dečijih osmeha, kada vidimo našu budućnost. Naša Vlada je odlučna u nameri da učinimo sve da nas bude što više i upravo na inicijativu našeg predsednika Aleksandra Vučića započeli smo čitav niz mera i aktivnosti sve sa ciljem da nas bude što više, da ima što više dečijih osmeha. Na tom putu odlučno koračamo i vidimo prve rezultate. Samo u toku meseca jula rođeno je 230 beba više nego u istom periodu prošle godine - istakla je ministarka Kisić i poručila da treba da podržimo mlade ljude da što pre zasnuju svoje porodice, jer je to sigurno nešto najlepše i najviše što mogu u životu da postignu.

U okviru manifestacije organizovane su brojne aktivnosti i radionice za decu, kao i "Bazar zdravlja" i besplatni pregledi za sve posetioce.

Autor: