Anastasija Aleksić (21) izašla je sa drugaricama u kafić u Paraćin, a taj izlazak je postao noćna mora. Nasilnik ju je unakazio od batina iz čista mira.

Naime, muškarac je Anastasiji polomio jagodičnu kost, razvalio joj vilicu, zatvorio oba oka iako je ne poznaje.

Goran Aleksić, otac devojčice, rekao je da oni žive u Austriji i da Anastasija ima baku i deku u Paraćinu, te da je ceo odmor čuvala da ga provede tamo.

- Mi živimo u Austriji, a ona ima baku i deku u Paraćinu gde je sa drugaricama, koje su takođe iz Austrije. Izašle su to veče u lokalni kafić i oko ponoći izašle ispred da krenu kući i pozovu taksi... Kad su izašle ispred videle su da se nešto dešava i da je neki problem, ali nisu ni obraćale pažnju. One su se pomerile i moja ćerka je izvadila telefon da pozove taksi, u tom trenutku je dobila udarac od jednog mladića koji je učestvovao u tuči ispred tog lokala. On joj je oteo telefon, bacio ga na pod i udario ju je - naveo je Goran za Novo vikend jutro Jovane Jeremić.

Otac pretučene devojke rekao je da su odmah pozvale policiju i Hitnu pomoć.

Kako je Goran ispričao, ćerci koja ima austrijsko državljanstvo, su ušivali usnu, a desno oko joj je bilo potpuno modro i zatvorene što se može videti i na uznemirujućim fotografijama.

Anastasija se nadovezala i rekla da joj je usna krvarila dva sata, da su je jedva i pogledali kako treba.

Slučaj je prijavljen policiji, nesrećna devojka je dala izjavu. Par drugarica je prepoznalo nasilnika, Anastasija je to učinila čim je izašla iz bolnice.

Advokat Strahinja Milovanović rekao je da to nije standardna procedura i da je policija trebala te iste večeri lice da liši slobode, s obzirom na stepen povreda i broj svedoka.

- Radi se o delu gde je zaprećena kazna zatvora od šest meseci do pet godina - kazao je Milovanović.

- Strah me je da izlazim i zbog društva i zbog mene... Biće bolje, trenutno nije baš dobro - rekla je Anastasija na pitanje Jovane Jeremić kako se sada oseća, jer je od užasnog događaja prošlo manje od mesec dana.