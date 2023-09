USKORO STIŽE POGORŠANJE VREMENA - Ovaj dan u sedmici doneće zahlađenje za 8 stepeni! Očekuju se i pljuskovi sa grmljavinom

Nastavlja se letnje vreme usred septembra, ali uskoro nas očekuje i pogoršanje vremena.

Vikend iza nas bio je sunčan i pravi letnji. Maksimalne temperature bile su i do 33°C. Ipak, ono što je i zabeležilo vikend, jesu i velike temperaturne razlike izmežu jutarnjih i dnevnih temperatura, a u mnogim predelima ona je bila i preko 20 stepeni. Razlog tome jesu vrlo sveža jutra, pa su se tako minimalne temperature spuštale i ispod 10°C, a tokom dana išle preko 30°C.

Inače, ovakva velika temperaturna razlika uobičajena je tokom prolećnih i jesenjih meseci, pri vedrom i stabilnim vremenu. Najveća razika od čak 23 stepena zabeležena je u Sjenici. Jutarmja temperatura u tom gradu bila je skoro zimskih 3°C, a tokom dana letnjih 26°C.

Početak ove sedmice doneće nam sunčano, stabilno i pravo letnje vreme. Ipak, noći i jutra biće i dalje sveža, u dolinama i kotlinama sa maglom. Jutarnja temperatura biće od 8 do 14°C, u Beogradu toplije.

Jezgro veoma tople vazdušne mase premestiće se sa zapada Evrope iznad našeg područja, pa će tokom dana biti veoma toplo.

Sve do srede očekuju se temperature od 30 do 34°C, lokalno i do 35°C. S obzirom na to da je prosek maksimalne temperature za sredinu septembra od 23 do 27°C, vidimo da će u prvoj polovini ove sedmice biti više za 7-8 stepeni od uobičajenog proseka.

U sredu pred kraj dana očekuje se povećanje oblačnosti i biće to uvod u pogoršanje vremena. U toku večeri i noći u severnim i zapadnim, a u četvrtak i u ostalim predelima Srbije očekuje se naoblačenje i osveženje, tek pomnegde sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Ovo pogoršanje vremena biće uslovoljeno prodorom oslabljenog hladnog fronta, pa će i jugoistočni vetar biti u skretanju na severozapadni, a temperatura u padu.

Maksimalna temperatura biće od 25 do 30°C, a još malo svežije biće u petak, kada se posle podne i uveče očekuje i nešto više padavina.

Iako će hladni front doneti nešto svežiju vazdušnu masu i pad temperatura za oko osam stepeni, ostaće i dalje umereno toplo, uz prosečne temperature.

Inače, ovo pogoršanje vremena biće prolaznog karaktera, uz lokalne padavine i grmljavinske procese. Jačih padavina i oluja neće biti.

U subotu još ponegde uz padavine, uz postepenu stabilizaciju vremena, pa se u nedelju očekuje dosta sunčanije i toplije vreme.