OČEKUJU SE POTRESI NAREDNA DVA MESECA! Nakon zemljotresa u Maroku jedna stvar JAKO ZABRINJAVA (VIDEO)

Zemljotres magnitude 6,8 pogodio je Marakeš, a odmah za njim usledio je još jedan potres jačine 4,9 Rihtera.

Meteorolog Ivan Ristić navodi da je sama jačina zemljotresa potpuno neočekivana za ovaj deo sveta, budući da se Maroko nalazi na zelenom pojasu seizmološke karte, što posebno zabrinjava stručnjake.

- U ovom regionu nema sudaranja ploča. Ovo je baš iznenađenje za sve, jer je Maroko u tom zelenom pojasu kada je opasnost od zemljotresa u pitanju. I zemljotres koji je bio u Turskoj i Siriji, bio je zelenom pojasu. Imamo veoma jake zemljotrese u regionima gde se to ne može naslutiti. Imam teoriju o tajnoj vezi između klime, vulkana i zemljotresa, gde mnogo više te geotermalne energije dolazi do površine zemlje, i ona izaziva zemljotrese, vulkane i utiče na to da imamo sve topliju klimu. Trenutno se nalazimo u maksimumu tih dešavanja, tako da neće biti iznenađenje ako budemo imali slične situacije i to na lokacijama koje nisu područja koja su seizmički aktivna - kaže Ristić.

Upozorava i na važnost i poštovanje propisa prilikom gradnje, jer je to ključ za spasavanje života u ovim nepredvidivim situacijama.

Ambasador Srbije u Maroku Ivan Bauer je govoreći o posledicama razornog zemljotresa istakao da je situacija i dalje teška, imajući u vidu veliki broj žrtava.

- Imamo neke brojke...to nisu brojke, to su ljudi čiji su životi izgubljeni sa imenima i prezimenima, to su porodice koje tuguju za njima. U ovim situacijama se uvek setimo koliko su nam važnji život i zdravlje - naveo je Bauer za Pink.

Kako kaže, ovo tragedija kojoj treba dati humani karakter, a ne govoroti o brojkama.

- I te brojke o kojima pričamo, nažalost, nisu konačne - istakao je Bauer i dodao:

Zemljotres se dogodio u ruralnom području, ima sela do kojih spasioci još nisu uspeli da dođu, pa se ne zna ima li žrtava, povređenih, imaju li hrane...

Bauer je rekao da se strahuje od novih potresa, budući da su pojedina mesta potpuno sravnjena sa zemljom.

