DRAMA U SREMSKOJ MITROVICI - Vozač isterao SLEPU ŽENU iz vozila, njoj pozlilo od stresa: Kad mene vidiš NE SMEŠ UĆI U OVAJ AUTOBUS

Vozač koji radi u jednoj kompaniji koja se bavi prevozom putnika na relaciji Sremska Mitrovica-Beograd u dva navrata sprečio je ulazak slepe osobe u autobus, pretivši joj rečima: "’Kad mene vidiš ne smeš ući u ovaj autobus!’".

- Živela sam u Beogradu, a sada već deset godina u Sremskoj Mitrovici. Članica sam Udruženja slepih i slabovidih, a preko njih sam od ministarstva dobila ovu plavu knjižicu za povlašćen prevoz, imam šest vožnji godišnje u međugradskom prevozu, koje plaćam samo 25 odsto. To pravo koristim za odlazak do Beograda, gde idem na terapije oka u Očnoj klinici. Kako živim u naselju u centru Mitrovice pored autobuskog stajališta, tu uvek čekam autobus za Beograd, uz pomoć komšija koji me dovedu, dok me na stanici u Beogradu pričeka sestra, priča Velinka Radotović (61), slepa osoba koja je doživela neugodnost sa vozačem autobusa.

Po njenom tvrđenju, pravo povlašćenog prevoza koristi godinama, ali je samo sa ovim vozačem imala problem i veliku neprijatnost.

Naime, ušavši u autobus za Beograd, najpre sedmog avgusta, a potom i dan kasnije, i pokazavši plavu knjižicu sa povlašćenim vožnjama, vozač je pred punim autobusom putnika počeo da viče i isteruje je napolje!

- Vikao je da neće da se petlja, da naplaćuje 25 odsto, da moram da se vratim na glavnu stanicu da mi tamo udare pečat. Glavna stanica od mog stana udaljena je preko dva kilometra, što ja, kao slepa osoba peške ne mogu preći. Znači, svaki put još dodatni troškovi za gradski taksi. Rekla sam mu da ja godinama ovde ulazim i da ni sa kim nikada problema nisam imala, ali, nikakve vajde, morala sam da izađem. Drugi put isto, oko 8.15 ujutru čim sam zakoračila da uđem, on viče: "Kad god vidiš mene, ne smeš ući u autobus!’" Pa, nije njemu njegov tata kupio taj autobus, pa da mi preti! Toliko sam se uzbudila da mi je pozlilo! Zamislite tog poniženja kako sam se osećala! – ogorčena je ispričala Velinka za "Sremskomitrovački portal".

Spremajući se da izađe iz autobusa kojim je upravljao dotični vozač na autobuskom stajalištu u blizini njene zgrade, vozač joj je pred svim putnicima ponovo priredio nemilu scenu, odbivši da stane i poručivši da je sad vozi do glavne autobuske stanice da "sve objasni kontroloru!".

Neprijatnost je, kao i sve prethodne, odmah prijavila Udruženju slepih i slabovidih Sremske Mitrovice, koje je potom dopise uputilo na adrese Ministarstva socijalne zaštite, Savezu slepih Srbije, Gradskoj upravi za socijalnu zaštitu Grada Sremska Mitovica, kao i kompaniji čiji vozač je priredio neprijatnu scenu.

- Naše udruženje je odmah po pritužbi naše članice na ponašanje vozača autobusa i na nečuvenu neprijatnost, prilikom koje joj je onemogućen prevoz do Beograda na lekarski pregled, reagovalo. Zakonom o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom jasno je definisano da je "zabranjeno vršiti diskriminaciju zbog invalidnosti u prevozu u svim granama saobraćaja". Takođe, u istom zakonu član 29. navedeno je: "Posebno težak oblik diskriminacije zbog invalidnosti predstavlja uznemiravanje, vređanje i omalovažavanje putnika sa invaliditetom u toku putovanja od strane posade prevoznog sredstva zbog njegove invalidnosti", izjavila je Gordana Rogan, predsednica Udruženja slepih i slabovidih Sremske Mitrovice.

