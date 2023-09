Vest koja je obradovala sve korisnike kredita, stiže i NBS, koja je juče ograničila kamatnu stopu za dužnike koji su korisnici prvog stambenog kredita sa promenljivom kamatnom stopom, a čiji ugovoreni iznos ne prelazi 200 hiljada evra.

Ovo se odnosi na stambene kredite koji su odobreni zaključno sa 30. julom prošle godine, a za koje nominalna kamatna stopa ne može biti viša od 4,08 odsto.

Darko Stamenković, generalni direktor sektora za kontrolu poslovanja banaka u Narodnoj banci Srbije.

- U prethodnom periodu, upoznati smo da je usled inflatornih pritisaka na globalnom nivou došlo do povećanja referentnih kamatnih stopa Evropske centralne banke, pa i kamatnih stopa o kojima odlučuje NBS. Kao rezultat povećanja tih kamatnih stopa došlo je i do rasta Euribora, a što je posledično uticalo i na rast kamata na odobrene stambene kredite i podizamnja rata, nekima i do 50 odsto- rekao je Stamenković.

On je istakao da je na jučerašnjoj sednici izvršnog odbora, na čelu sa guvernerom Jorgovankom Tabaković , doneta odluka o ograničavanju nominalnih kamatnih stopa na stambene kredite sa promenjivom kamatnom stopom.

- Mera se odnosi na dužnike korisnike kojima je kredit odobren do iznosa do 200 hiljada evra. Mera sadrži tri dela, jedan deo odnosi se na umanjenje i obezbeđenje zastoja rasta kamatnih stopa na kredite koji su odobreni do stupanja na snagu odluke. Drugi element mere jeste ograničenje kamatnih stopa na novoodobrene kredite u periodu trajanja mere. Treći element ove odluke jeste omogućavanje prevremene otplate kredita svim korisnicima delimične i potpune bez naknade- rekao je Stamenković u Novom jutru.

- Mera se odnosi na sve korisnike stambenog kredita koji su odobreni do dana stupanja na snagu. Ograničenje kamatne stope koju je NBS propisala je 4,08 odsto što znači da će svi korisnici kojima je nominalna kamatna stopa iznad ovog procenta u narednih 15 meseci, do 31.12.2024. godine, od oktobarske rate stopa biti spuštena i biće im dostavljen novi plan otplate sa umanjenim ratama- rekao je on.

Izuzetak od navedenog jesu korisnici kredita kojima je odobren kredit nakon 30. jula 2022. godine, a kojima je u momentu odobravanja kredita inicijalno ugovorena kamatna stopa bila veća od ovih 4,08 odsto, kod njih će se umanjiti na nivo koji je inicijalno ugovoren i u narednih 15 meseci biće primenjivana- dakle i kod tih korisnika dolazi do umanjenja rate.