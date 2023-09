OČEKUJE SE PAD TEMEPERATURE ČAK DO 14 STEPENI: Pred Srbijom snažna promena vremena

Duži period stabilnog vremena završava se za nekoliko dana. Polje visokog vazdušnog pritiska koje nam je donelo skoro deset sunčanih i veoma toplih dana slabi i postepeno se premešta dalje ka severoistoku Evrope, kaže meteorološkinja Ljubica Gojković.

Kako dodaje, to će omogućiti prodor ciklona sa Atlantika dublje u kontinent.

- Iako uticaj anticiklona postepeno slabi, na visini i dalje postoji priliv veoma tople vazdušne mase sa severa Afrike. Temperatura će sve do petka biti daleko iznad proseka, ponegde i do 35 stepeni Celzijusa. To znači da se trenutno nalazimo u još jednom toplotnom talasu ove sezone - objasnila je ona.

Danas ćemo imati, kaže, pretežno sunčano i mirno vreme sa dosta sunčanih perioda.

- Slab vetar doneće nam i dodatni efekat toplote. Na snazi će, sve do petka, biti žuti meteoalarm, kao najniži stepen upozorenja. Temperatura će se u najtoplijem delu dana kretati od 30 do 35 stepeni Celzijusa, što je daleko iznad proseka za sredinu septembra. Osim toplih dana pred nama su i veoma tople noći. Temperatura u većim gradovima neće ići ispod 20 stepeni već u sredu ujutro - navodi Gojković.

Do četvrtka sunčano i toplo, zatim nestabilno

Što se srede tiče, kaže, da sa približavanjem ciklona i njegovog hladnog fronta u našoj zemlji dolazi do postepenog naoblačenja, ali dodaje, bez padavina.

- Sredinom nedelje imaćemo smenu sunca i oblaka, ali bez padavina, a temperatura će biti u postepenom padu. Najsvežije će u sredu biti u Subotici sa oko 28 stepeni, a najtoplije u Nišu i Zaječaru, sa 35. Sa približavanjem hladnog fronta imaćemo i promenu pravca vetra na zapadni i severozapadni, što nam u četvrtak donosi nestabilnost i postepenu promenu vremena - rekla je ona.

U četvrtak se očekuje, predviđa Gojković, prolazak hladnog fronta, a sa njim i lokalne pljuskove. Kako dodaje, priliv hladne vazdušne mase na zagrejano tlo Balkanskog poluostrva formiraće oblake, kišu i ponegde grmljavinu.

- Jake oluje i velika količina padavina nisu na vidiku, ali će vreme svakako biti oblačno i promenljivo. Temperatura će još u četvrtak biti iznad proseka, do 32 stepena, ali će zato u petak biti od 5 do 10 stepeni svežije u odnosu na trenutne vrednosti. Severozapadni vetar duvaće pojačanim intenzitetom samo u zoni padavina - rekla je Gojković.

Što se kraja nedelje tiče, Gojković kaže da nas očekuje nestabilno i nešto svežije vreme. U petak se lokalni pljuskovi očekuju u predelima južno od Save i Dunava, dok će temperatura biti nešto niža - neće prelaziti 28 stepeni Celzijusa.

Za dane vikenda imaćemo smenu sunca i oblaka, ali i lokalne padavine. S obzirom da vreme ostaje nestabilno, ali sa više sunčanih perioda dolazi i do porasta temperature. Maksimalna dnevna ponovo će se kretati oko 30. podeljka, uz lokalno osveženje u zoni padavina kaže Gojković.

Septembar topliji i prosečno vlažan

Gojković je ranije rekla da u većem delu Srbije ovaj mesec će biti topliji i prosečno vlažan, dok će u Zapadnoj Srbiji, Šumadiji i Timočkoj Krajini biti topliji i suvlji.

Srednja minimalna temperatura vazduha u septembru imaće vrednosti iznad višegodišnjeg proseka, dok će srednja maksimalna biti u granicama višegodišnjeg proseka.U Beogradu i široj okolini predviđa se da će vrednost septembarske srednje minimalne temperature vazduha biti oko 14.1 stepen, dok će vrednost srednje maksimalne biti oko 23.6 stepeni.

U većem delu Srbije mesečna suma padavina tokom septembra biće u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima u proseku za oko 5 mm nižim u odnosu na višegodišnji, a u Zapadnoj Srbiji, Šumadiji i Timočkoj Krajini ispod višegodišnjeg proseka sa vrednostima za oko 10 mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek.

U Beogradu i široj okolini septembarska suma padavina iznosiće oko 41 mm.

