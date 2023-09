KAKO DA SMANJITE RAČUN ZA STRUJU: Počele prijave za subvencije, ovo su uslovi

Prijava za subvencije za zamenu stolarije, kotlova i instaliranje solarnih panela je počela i država kroz subvencije pokriva 50 odsto troškova.

Što se siromašnijih domaćinstava tiče, ona uvek mogu da se prijave za status energetski ugroženog kupca i na taj način mogu da smanje svoje račune i do 50 odsto.

Prema Uredbi o energetski ugroženom kupcu, siromašni potrošači električne energije u Srbiji, njih oko 190.000, imaju pravo na umanjenje računa za struju, tj. imaju pravo da određenu količinu struje mesečno dobiju besplatno. Praktično, ako živite sami i imate primanja do 21.074,68 dinara oslobođeni ste plaćanja struje do 120 kilovata mesečno.

Ipak, neophodno je istaći da se ovde ne radi o kompletnom brisanju računa za struju već da se račun na ovaj način ne umanjuje u celosti, već se smanjuje samo naplata potrošnje. Ostali, fiksni troškovi kao što su obračunska snaga, trošak javnog snabdevača, naknada za proizvođače zelene energije i slično moraju da se plate. Energetski ugroženi kupac je, prema uredbi, domaćinstvo (samačko ili višečlano) koje živi u jednoj stambenoj jedinici i kome se isporučuje energija.

Istovremeno, krenule su i prijave za "energetsku sanaciju" objekata, te i korišćenjem tih subvencija možete drastično da smanjite svoje račune za struju.

Kriterijumi za umanjenje računa za struju

Kriterijumi za sticanje statusa energetski ugroženog kupca:

materijalni položaj (ukupan mesečni prihod domaćinstva, broj članova, imovno stanje)

ostvareno pravo na novčanu socijalnu pomoć ili dečiji dodatak ili dodatak za pomoć i negu drugog lica

zdravstveno stanje člana domaćinstva

Što se tiče ukupnih mesečnih prihoda, uzimaju se u obzir sva primanja i prihodi pojedinca i porodice, i ova granica se povećava u odnosu na broj članova. Tako da ukupan mesečni prihod domaćinstva može da bude:

za domaćinstva sa jednim članom do 21.074,68 dinara;

za domaćinstva sa dva člana do 33.402,13 dinara;

za domaćinstva sa tri člana do 45.729,58 dinara;

za domaćinstva sa četiri člana do 58.057,03 dinara;

za domaćinstva sa pet članova do 70.384,48 dinara;

za domaćinstva sa šest članova do 82.711,93 dinara;

za domaćinstva sa više od šest članova za svakog dodatnog člana dodaje se: 12.327,45 dinara.

Kada govorimo o imovnom stanju Uredbom je definisano da domaćinstvo ne poseduje drugu stambenu jedinicu osim stambene jedinice maksimalne površine koja odgovara broju članova domaćinstva.

Tako da ukupna površina stambenog prostora može da bude:

za jednočlano domaćinstvo do 40 m²

za dvočlano domaćinstvo do 58 m²

za tročlano domaćinstvo do 66 m²

za četvoročlano domaćinstvo do 74 m²

za petočlano domaćinstvo do 87 m²

za šestočlano i veće domaćinstvo do 96 m²

Đedović: Ove godine tri puta više novca za energetski ugrožene kupce

Ministarka energetike i rudarstva Dubravka Đedović, govoreći ranije ove godine o statusu energetski ugroženih kupaca, rekla je da je u budžetu od ove godine opredeljen trostruko veći iznos sredstava nego prethodnih godina.

- To bi trebalo da pomogne da 190.000 energetski ugroženih kupaca izmire svoje račune za gas, struju ili grejanje. To predstavlja tri puta više građana nego prethodnih godina. Apelujem na građane da provere da li imaju mogućnost da ostvare to pravo u lokalnoj samoupravi, veoma brzo ga ostvare i ostvare mogućnost da već od sledećeg meseca plaćaju račune i do 50 odsto umanjene - rekla je Đedovićeva na sednici Skupštine Srbije.

Kako je istakla ministarka, kriterijumi su ove godine prošireni kako bi se obuhvatio i veći broj seoskih domaćinstava, kao i da se status ostvaruje automatski ako se preda zahtev nadležnom organu u jedinici lokalne samouprave.

Podsetimo, ministarka Đedović je juče bila gost na forumu "Naša održiva zajednica" koju je organizovala kompanija "Novosti" i tom prilikom je izjavila :

- Nastavili smo da dajemo subvencije i lokalnim samoupravama i građanima da sprovode mere energetske efikasnosti, da unapređuju svoje domove da bi imali mogućnost da manje troše, a ne samo da štede, i tako ostvare manju potrošnju. To je dalo rezultat, jer je negde oko 20.000 domaćinstava učestvovalo u sprovođenju mere energetske efikasnosti širom Srbije, a novi program koji smo potpisali vredan 50 miliona evra, 50.000 građana će učestvovati u toj kampanji, 137 jedinica lokalne samouprave se kandidovalo da građanima omogući subvencije, što govori o tome da su skoro sve lokalne samouprave prepoznale to.

Takođe je naglasila da su popravljeni kriterijumi, odnosno da se građani mogu prijaviti i za do dve mere tokom cele godine, a da iznos subvencije može ići i do 65%, a ne samo 55% kako je bio slučaj ranije.

