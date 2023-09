ISTRAŽIVAČI OTKRILI: Jedna varijanta gena štiti i od Alchajmerove i od Parkinsonove bolesti

Poređenje 176.000 pacijenata sa Parkinsonovom ili Alchajmerovom bolešću sa nešto manje od dva miliona kontrolnih slučajeva otkrilo je da su oni koji su nosili varijantu DR4 imali značajno manju verovatnoću da imaju bilo koju bolest - u stvari, više od 10 procenata manje.

Kolosalna studija otkrila je da varijacija gena uključenog u imunološki odgovor pruža zaštitu milijardama koji ga nose od Alchajmerove i Parkinsonove bolesti.

Istraživanje je objavljeno u Proceedings of the National Academy of Sciences a prenosi Science Alert.

Poznata kao DR4, varijanta, ili alel, deo je porodice gena koji normalno pomažu našem imunološkom sistemu da odredi i uništi strane "osvajače", poput bakterija i virusa.

- U ranijoj studiji otkrili smo da nošenje alela DR4 štiti od Parkinsonove bolesti - kaže psihijatar i genetičar Emmanual Mignot sa Univerziteta Stanford u SAD, institucije koja je vodila studiju.

Ali Alchajmerova i Parkinsonova bolest su različita stanja sa različitim patološkim biomarkerima u mozgu - Levijevim telima za Parkinsonovu bolest i abnormalnim spletovima proteina zvanog tau kod Alchajmerove bolesti.

Brojevi obolelih će rasti sa povećanjem udela starijeg stanovništva

Naučnici su prikupili medicinske i genetske podatke iz desetina baza podataka širom sveta, koji je uključivao učesnike iz Evrope, Azije, Latinske Amerike i Afričke Amerike.

Istraživači su zatim proučavali podatke sa 7.000 obdukovanih mozgova pogođenih Alchajmerom, otkrivši da su oni sa mutacijom gena DR4 imali kasniji početak simptoma i manje neurofibrilarnih zapleta, što je u korelaciji sa ozbiljnošću stanja.

Ovo istraživanje uključilo je oko 160 dodatnih istraživača iz 25 zemalja.

Desetine miliona ljudi širom sveta imaju dijagnozu Alchajmerove bolesti, dok još 10 miliona živi sa Parkinsonovom bolešću. Ovi brojevi će rasti kako se povećava udeo stanovništva starijih od 65 godina.

Za 20 i 30 odsto stanovništva koje nosi varijantu DR4, moglo bi biti još dobrih vesti. Vakcinacija sa a-PHF6 mogla bi pojačati efekte varijante DR4 kako bi dodatno zaštitila svoje nosioce od neuroloških bolesti, izveštavaju istraživači. Jednostavan test krvi mogao bi se koristiti za identifikaciju ljudi koji imaju DR4 varijantu.

Autor: