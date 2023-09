KAKO ZAPRAVO FUNKCIONIŠE DETEKTOR LAŽI? Poligrafista otkrio kako uspeju da razotkriju osumnjičene! Evo kad se PREKIDA SASLUŠANJE

Instant upotreba "detektora laži" dovela je do toga da mu se još manje veruje nego inače. Osim osumnjičenih za krivična dela, na ovim mašinama sve češće završavaju i zaposleni u privatnim firmama. Reč je o poligrafu.

Kako poligraf funkcioniše i koliko pomaže u otkrivanju istine, objasnio je Dragiša Mališić, poligrafista.

U zavisnosti od toga koji je zločin i razlog istraživanja, Mališić pojašnjava:

- Sve se dešava pod uslovom da je ispitanik psihofizički zdrav. Pre nego što i stigne da odgovori njegov mozak je već prepoznao pitanje. Iskusan poligrafista ne sme da pogreši prilikom očitavanja i ispitivanja - objasnio je Mališić.

Na pitanje šta ako ispitanik dođe pod uticajem smirujuće droge, sagovornik je odgovorio da se pre svega rade testovi pred testiranja.

- Poligrafista ne može da detektuje sedative, ali on ima reakcije, a ako ispitanik slaže na relevantno pitanje, a reakcija je ista kao i na nerelevantno pitanje onda nema daljeg ispitivanja. Osoba može biti nepodobna i u sledećem ispitivanju, što znači da se ne može ispitivati tim putem - kazao je Mališič.

Uglavnom se informacije dele na istinite i neistinite prema sledećim iskustvima sagovornika:

- Idealno pitanje poligrafiste je "znate li šta žele od vas". U privatnoj praksi to su najčešće krađe, dok je u policiji lepeza krivičnih dela. Kada optuženi ne zna šta hoće od njega, to je najbolje za poligrafistu. Ako stvarno ne zna i ne laže, onda je to najbolje ispitivanje i najrelevantnije. A ako je rekao da ne zna, a slagao je i to je takođe dobar pokazatelj za dalje - pojasnio je Mališić.

Osoba kada slaže, ima reakcije, koje je nemoguće generalizovati.

- Svaka osoba ima specifične reakcije dok laže, a procena se vrši na poligarafskim reakcijama, na osnovu disanja, rada srca, tako da te reakcije nekada budu jako izražene, a nekada su nijanse. Ja kao poligrafista mogu da pogrešim, ali aparat nikad! Ključna stvar su pitanja - kada su ona kako treba on onda dobija prave rekacije - istinu ili laž - rekao je Mališić.

Autor: