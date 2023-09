OD DANAS SAOBRAĆAJCI MOGU DA ODUZIMAJU VOZILA, I NE SAMO TO: Detaljan spisak novih pravila za vozače u Srbiji! Veće i OVE KAZNE!

Izmene Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, koje je Skupština Srbija usvojila prošle nedelje, od danas stupaju na snagu, čime su se stekli uslovi da počnu da se primenjuju odredbe na osnovu kojih će se privremeno oduzimati vozila zbog najtežih prekršaja.

Zakon o bezbednosti saobraćaja prvi put predviđa opciju privremenog oduzimanja vozila do pravosnažnog okončanja sudskog postupka protiv vozača koji je u poslednje dve godine osuđivan za teže prekršaje.

Dva izuzetka

- Kada se radi o privremenom oduzimanju vozila, to je novina, međutim, treba napomenuti da je u dužem vremenskom periodu ova ideja provejavala. Ova izmena nalaže da se vozaču, ukoliko načini teži prekršaj, a to su članovi 229 i 230, privremeno oduzima vozilo kao predmet izvršenja. Ovu meru treba doživeti kao takvu da se vozaču oduzme opasno sredstvo jer se pokazalo da on nepropisno, nesavesno i nebezbedno upravlja tim vozilom - objasnio je za Kurir televiziju pukovnik Zlatko Belencan, pomoćnik načelnika Uprave saobraćajne policije.

Istakao je da se neće svima oduzimati vozilo, te naveo u kom slučaju se to može izbeći:

- Neće se svima oduzimati vozilo. Ukoliko je to iznajmljeno ili firmino vozilo, onda će se voditi računa o titularu imovine. U slučaju da vozač rukovodi firminim vozilom, neće se firmi oduzeti vozilo, već će se ona obavestiti da njen zaposleni upravlja sa, recimo, težim prekršajima i da ih je opet izvršio. Fokus je da se vodi računa o najbezobzirnijim vozačima, koji su izvršili najteže prekršaje.

NAJVAŽNIJE NOVINE Oduzimanje vozila od vozača koji je u poslednje dve godine osuđivan za teže prekršaje Prvi put je zakonski regulisana vožnja električnih trotineta, definisanih kao "laka električna vozila", kojima nije dozvoljeno kretanje pešačkim površinama - trotoarima, stazama i pešačkim zonama Spuštena je i starosna granica za dobijanje dozvole za kamione na 18 godina i autobuse na 21 godinu Na ulicama su i saobraćajci s kamerama na uniformama Omogućen je pravni okvir za testiranje autonomnih vozila na putevima, po čemu će Srbija biti jedan od lidera u Evropi Otklonjene su prepreke za prepravke upotrebljavanih motornih vozila kada se prilikom njihovog uvoza utvrdi da nisu u potpunosti usaglašena s jednoobraznim tehničkim uslovima Izmenama zakona obuhvaćene su i odredbe o prelazu puta preko pruge, gde se uvode dvobojni semafori Pooštrene su kazne za nepoštovanje znaka "obavezan smer" za teretna vozila koja u tranzitu kroz Srbiju izbegavaju korišćenje auto-puta zbog naplate putarine, i to na najviše 50.000 dinara, odnosno 25.000 ako se plati u roku od osam dana

Pomoćnik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja Mirko Koković veruje da će ove izmene doprineti bezbednosti u saobraćaju i da će uticati na svest pojedinaca.

U Srbiji 250.000 trotineta

- Smatram da se ne isplati praviti prekršaje, već da nastojimo da promenimo loše navike. Ovih dana smo imali atipične saobraćajne nesreće, koje su neobjašnjive. Bilo je nekoliko gorućih tema, u planu je da se piše nov zakon, ali ove stvari nisu mogle da čekaju to. U Srbiji ima negde oko 250.000 trotineta, a njihovo učešće u saobraćaju nije bilo utvrđeno, to je moralo hitno da se reši. Regulisana je oblast pod kojim uslovima, na kojim površinama i ko sme da upravlja električnim trotinetima - rekao je Koković.

DETALJAN SPISAK PREKRŠAJI ZBOG KOJIH VOZAČI MOGU DA OSTANU BEZ VOZILA Vožnja pod dejstvom alkohola s više od 1,2 promila Odbijanje alko-testa ili droga-testa Prekoračenje brzine za više od 80 km/h van naselja Prekoračenje brzine za više od 70 km/h u naselju Prekoračenje brzine za više od 60 km/h u zoni škole ili zoni "30" Prekoračenje brzine za više od 50 km/h u zoni usporenog saobraćaja Prevoz deteta mlađeg od 12 godina na mestu vozača Prevoz deteta mlađeg od 12 godina na mestu koje nije predviđeno za sedenje (prtljažnik, instrument tabla, zadnja polica, spoljni delovi vozila i sl.) Prolazak kroz najmanje dva crvena svetla na semaforu u razmaku kraćem od 10 minuta Preticanje kolone vozila preko neisprekidane (pune) linije Vožnja bez položene ijedne vozačke kategorije Vožnja tokom mere zabrane upravljanja vozilom Vožnja nakon oduzimanja vozačke dozvole zbog nakupljenih kaznenih poena Vožnja za vreme privremenog isključenja iz saobraćaja Vožnja noću na neosvetljenom putu bez ijednog uključenog svetla na vozilu Preticanje ili obilaženje vozila koje se zaustavlja ili se zaustavilo radi propuštanja pešaka na pešačkom prelazu Preticanje kolone pod pratnjom Nepropuštanje vozila pod pratnjom

On je naveo i propisane kazne za različite vrste udesa:

- Za nanošenje lakših telesnih povreda propisana je kazna od 30.000 do 300.000 dinara ili kazna zatvora od 30 dana do tri godine. Za nanošenje teških telesnih povreda propisana je kazna od jedne do osam godina zatvora, a za nanošenje smrtnih povreda kazna je od dve do 12 godina. Treba to ponavljati i apelovati.

Autor: