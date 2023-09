Vesić: Počelo prijavljivanje građana za legalne priključke na infrastrukturu, samo u Beogradu 67 punktova (FOTO)

Prijavljivanje građana koji žive u nelegalno izgrađenim objektima za priključenje na komunalnu infrastrukturu počelo je danas i trajaće do 15. oktobra, a ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić kaže da građani već dolaze u opštine da se prijave, kao i da su sve nadležne službe uključene kako bi se taj proces obavio brzo i efikasno.

Vesić je jutros posetio beogradsku opštinu Surčin kako bi se na licu mesta uverio da li proces prijavljivanja teče po planu i tom prilikom rekao da je ta opština primer kako se dobro pripremiti za ovaj posao.

“Od jutros ovde dolazi veliki broj ljudi da se prijavi, a procedura je veoma brza i jednostavna. Građani predaju dokumentaciju na osnovu koje će dobiti rešenja sa kojima će moći da odu u nadležna preduzeća – elektrodistribuciju, vodovod i kanalizaciju, ‘Srbijagas’ ili toplane i na taj način ostvare mogućnost da se legalno priključe na komunalnu infrastrukturu”, rekao je Vesić za RTS.

Podsetio je da rok za prijave traje do 15. oktobra i dodao da svi koji žive u nelegalnim objektima mogu da ostvare ovo pravo, a da se o potrebnoj dokumentaciji mogu informisati putem sajtova resornog ministarstva i opština u Srbiji, kao i u brošurama koje se dele na teritorijama svih opština.

Vesić je rekao da je juče imao sastanak sa Javnobeležničkom komorom Srbije koja je dozvolila notarima da izlaze na teren kada su ovi slučajevi u pitanju tako da će, dodao je, neke opštine organizovati i prikupljanje u mesnim zajendicama gde će notari dolaziti i na licu mesta potpisivati izjave koje su neophodne ako nema druge dokumentacije.

“Takođe, juče sam imao sastanak i sa Savezom geodeta Srbije i dogovorili smo se kako treba da izgleda geodetski snimak za one koji nemaju već u zahtevu za ozakonjenje taj snimak, da se to takođe izdaje brzo tako da su svi uključeni u to da se ovaj proces obavi brzo i efikasno”, rekao je Vesić.

Obrazložio je da građani, ukoliko budu odbijeni, imaju pravo da se žale resornom ministarstvu.

“Mi imamo rok od osam dana da to rešimo po žalbi. Rokovi su kratki zato što želimo da omogućimo ljudima da zaista to svoje pravo ostvare”, rekao je Vesić.

Naveo je da samo na teritoriji Beograda od jutros postoji 67 punktova na kojima se vrši prijavljivanje i zahvalio opštinama na dobroj organizaciji.

Građanima koji dobiju rešenja od opština poručio je da to ne znači da moraju da se do 15. oktobra priključe na komunalnu infrastrukturu zato što to rešenje znači da mogu da odu u nadležna preduzeća, a kada će biti izvršeno priključenje zavisi od tehničkih kapaciteta preduzeća i potpisivanja ugovora.

“Poslednjih nekoliko nedelja smo u vladi imali intenzivne sastanke sa elektrodistribucijama, preduzećima nadležnim za vodovod i kanalizaciju, ‘Srbijagasom’ tako da su se svi oni pripremili za to da imaju veći broj zahteva”, rekao je Vesić.

Naveo je da, kada se sprovodi ovako obiman procec, neke stvari moraju da se rešavaju u hodu.

“Problemi će se pojavljivati i zato ja i moji saradnici obilazimo opštine tako da ćemo tamo gde nam građani budu signalizirali da je neko zakazao, rešavati probleme na licu mesta jer je naš cilj da sve građanke i građani koji žive u nelegalnim objektima ostvare pravo da imaju legalan priključak na struju, vodu, kanalizaciju, gas ili grejanje. To je osnovno ljudsko pravo i to ne zavisi od toga kako će se rešiti sudbina objekta, da li će biti legalizovan ili neće”, rekao je Vesić.

Podsetio je da je građanima pravo da dobiju legalne priključke na komunalnu infrastrukturu omogućeno zahvaljujući usvajanu izmеna i dopuna Zakona o ozakonjеnju, na prеdlog prеdsеdnika Srbijе Alеksandra Vučića.