Tanasković: Rešen problem ćumurana na teritoriji Brusa

Ministarka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Jelena Tanasković posetila je danas selo Žunje u opštini Brus gde je razgovarala sa meštanima koji se bave proizvodnjom ćumura i tom prilikom im saopštila da će ćumuranama na tom području opet biti dozvoljen rad.

Ministarka Tanasković je donela instrukciju kako da republički šumarski i lovni inspektori na terenu postupaju u vezi sa ćumuranama, što predstavlja trajno rešenje problema sa kojim su se suočavali lokalni proizvođači ćumura.

„Došli smo danas da rešimo problem ljudi koji imaju svoje ćumurane ovde već 30 godina, a kojima je bio zabranjen rad zato što bi mogli da ugroze prirodno okruženje, jer su okruženi šumom“, objasnila je Tanasković prilikom posete.

Tanasković je naglasila da je međutim, nađeno rešenje jer su te ćumurane zidane i nije reč o vatri na otvorenom.

„Ovde se nikada nije dogodio požar, tako da smo uspeli da prevaziđemo ovaj problem i možemo ljudima da odobrimo da nastave da rade i bave se onim čime se bave tradicionalno“, rekla je Tanasković.

Tanasković je precizirala da je po ovoj Instrukciji tumačenje Zakona o šumama definisano drugačije u smislu da više ne može inspektor na terenu da tumači šta znači ćumurana i da li eventualno u šumskom prostoru može da dovede do požara.

„Postojao je strah da se to ne dogodi ovde, ali sve ćumurane su zidane, nema vatre na otvorenom i zato bojazni nema. Zakon koji je trenutno važeći je pisan pedesetih godina prošlog veka i naravno da nije predvideo zidane ćumurane. Mi ćemo svakako ići u izmenu Zakona da to sve definišemo jer u međuvremenu se mnogo toga promenilo, kao i način na koji ćumurane rade“, kazala je Tanasković i dodala da će do izmene tog zakona važiti ova instrukcija, koja je podzakonski akt.

Tanasković je sa meštanima sela Žunje razgovarala o aktuelnoj situaciji u poljoprivredi i načinima na koje država može da im pomogne i u rešavanju drugih pitanja.