KIŠA I PLJUSKOVI SA GRMLJAVINOM OČEKUJU SE U TOKU VEČERI - Evo u koje delove Srbije stiže osveženje

U toku večeri na zapadu i jugozapadu Srbije mestimično kiša, ponegde i pljuskovi sa grmljavinom, uz sporo premeštanje padavinske zone ka centralnim i jugoistočnim predelima zemlje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ).

U Srbiji sutra promenljivo oblačno, mestimično s kišom. Kako je saopštio RHMZ, kiše ili kratkotrajnih pljuskova ujutro i pre podne biće na jugu i istoku, a od sredine dana mestimično i u ostalim predelima.

Danas je upaljen žuti meteoalarm za kišu i grmljavinu u tri dela Srbije —Jugoistočni, Jugozapadni deo i Kosovo i Metohiju.

Kako je najavljeno danas, blagi pad temperatura, koji je izmeren na oko 29-30 stepeni završava se u subotu, prilikom čega nas ponovo očekuju visoke temperature.

Meteorolog Ivan Ristić rekao je za „Blic“ da će u petak i subotu biti najsvežije, odnosno, za nekoliko stepeni će temperatura vazduha biti niža i ispod 30 stepeni, ali već drugog dana vikenda očekuje se porast i povratak na prošlonedeljne vrednosti, preko 30 stepeni Celzijusa.

- Najhladniji dani u ovom periodu su petak i subota, temperatura vazduha biće od 26 do 30 stepeni Celzijusa, a u nedelju se očekuje ponovo porast temperature, od 27 do 31 stepen Celzijusa. U ponedeljak i utorak će biti najtoplije, od 28 do 32 stepena Celzijusa, u utorak i od 30 do 34 stepena. U sredu će opet temperatura pasti, biće slično kao danas, 15. septembra – kaže Ivan Ristić.

Više sunca od 17. septembra

Ristić za vikend najavljuje sveža jutra, ali će biti sve više sunca i od nedelje, 17. septembra i postepeno toplije, jer prema nama jača afrički anticiklon koji nam donosi topao afrički vazduh.

Temperatura iznad proseka za ovo doba godine

- Početkom sledeće nedelje se očekuje jačanje ciklona nad zapadnom Evropom, dok će vremenske prilike nad jugoistokom kontinenta biti pod dominantnim uticajem anticiklona. U takvi uslovima nad nama, početkom sledeće nedelje biće vrlo toplo, a u utorak lokalno i oko +33 stepena Celzijusa, dok se oko 20. septembra uz prolazne padavine očekuje manje osveženje. Zatim bi barem do oko 24. septembra, a verovatno i duže bilo relativno toplo i uglavnom suvo vreme uz maksimume od +24 do +31 stepena Celzijusa, što je znatno iznad proseka za treću dekadu septembra - ističe Čubrilo.

Promenljivo oblačno i narednih sedam dana

U narednih sedam dana će biti promenljivo oblačno i toplo sa dužim sunčanim intervalima.

Do ponedeljka se očekuje da kratkotrajna kiša ili pljusak s grmljavinom bude retka pojava, dok se u utorak posle podne i u sredu, uz manji pad temperature, očekuju na širem području.

U drugoj polovini sledeće sedmice će biti uglavnom suvo.