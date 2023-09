PAD U AMBIS JOJ JE DONEO SUDBINSKI SUSRET: Tatjana je htela da napravi fotku, pa sletela u provaliju duboku 70 metara

Tatjana je planinarka, i te 2010.godine, krenula je iz Beograda na Suvu planinu, kako bi osvojila Trem

Tatjana je planinarka i te 2010.godine, krenula je iz Beograda na Suvu planinu, kako bi osvojila Trem.

Zastala je da napravi fotografiju, a zatim je usledio pad u ambis dubok 70 metara gde je provela 10 sati zarobljena u snegu. Momak koji je učestvovao u njenom spasavanju, danas je njen suprug i ponosni su roditelji trojice dečaka Nikolja (9), Lazara (7) i Bogdana (4).

Prošlog meseca proslavili su 11 godina braka, ali kako objašnjavaju, sam početak nije bio lak jer je Beograđanka pala sa litice.

- Kad se to desilo nisam verovala da ću preživeti. Sećam se da je padao sneg i da je bilo maglavito, a mi se uputili ka osvajanju Suve planine. Moja grupa je odmakla a ja sam ostala da napravim fotografiju, tada sam propala kroz sneg. Taj pad delovao je dugo zaustavila sam se kada sam se zakačila za granu i to naglavačke. Smogla sam snage da uzmem telefon - priča Tatjana Podovac.

Iako je bilo teško sudbina je imala drugačije planove za srećan kraj. Spasavanje je trajalo 10 sati, Tanja se oporavila u bolnici, upoznala Nenada i tako je krenula njihova ljubavna priča. Iako je sumnjala da neće postati mama zbog svega što je preživela, ona je danas mama trojice divnih dečaka.

- Venčali smo se u avgustu 2012.godine na Tremu i nedavno smo proslavili 11 godina braka. Naši svatovi i dan danas prepričavaju venčanje i kako su uspeli da se popnu do najvišeg vrha Suve planine. Kada se setim tog trenutka, zaista je sve delovalo kao neka priča. Sećam se koliko sam strahovala da li ću ikada uspeti da postanem majka jer sam sate provela u snegu na hladnoći, ali kada sam ostala u drugom stanju i saznala da čekam dete, nisam mogla biti srećnija. Nikolaj, zatim Lazar i Bogdan upotpunili su našu priču - kaže Tatjana.

Tatjana i Nenad su svojim dečacima upeli da usade ljubav prema planini i prirodi, iako deci ne brane ništa, odlučili su da ih okupiraju drugim stvarima a ne telefonoma, računarima i igricama. Tako ovi mališani često planinare i uživaju u prirodi.

- Nenad je zaslužan za to što su dečaci oduševljeni prirodom jer on ima strpljenja za sve, i da ih spremi i povede na planinarenje i odvede iz grada. Naravno, nije to uvek lako postići pošto i on i ja radimo, ali za šetnju i za posvetćivanje deci uvek nađemo vremena - kaže Tanja.

Ova srećna porodica danas živi svoju bajku i upravo su dokaz da život piše romane.

