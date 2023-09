Jutro sveže, u toku dana SUNČANO I TOPLO, a nakon toga HLADAN TUŠ

U Srbiji u sredu ujutro oblačnije, još ponegde sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Tokom dana biće sunčano i toplo.

Duvaće slab do umeren istočni i jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura od 13 do 19°C, maksimalna dnevna od 26 do 30°C.

U Beogradu u sredu nakon oblačnijeg jutra, tokom dana sunčano i toplo. Duvaće slab do umeren istočni i jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura 18°C, maksimalna dnevna 28°C.

