Prof dr. Aleksandar Stefanović, direktor za ginekologiju i akušerstvo KCS kaže da je pilula za dan posle vid hitne kontracepcije.

Kako kaže, ona nije delotvorna kasnije, već odmah posle odnosa, kada se sumnja na trudnoću.

- To je rizičan odnos. To je momenat kada pacijentkinja ne želi trudnoću, a došlo je do odnosa kada je ovulacija u toku. Ili ekakulacije unutar vagine. Očekuje se dakle, da će doći do trudnoće. Može i da se desi da je pukao kondom. Ona se koristi urgentno. Prva 72 sata je delotvorna. Prva 24 preko 95 odsto - naveo je on.

Stefanović kaže da ovakvoj metodi sme da se pristupa samo u ekstremnim situacijama, dodajući da je preporučljivo jednom ili dva puta godišnje, jer je dosta negativnih efekata.

- Savet ginekologa je da s epacijentkinja uvek posavetuje sa ginekologom. Imamo žene koje imaju probleme zdravstvene, zbog čega mora da se vodi računa da li pilula može sama da se uzme - dodao je on.

