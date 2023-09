TROPSKI TOPLO VREME! Temperatura skače i za 10 stepeni iznad proseka!

Ovogodišnji septembar protiče u znaku pravog letnjeg vremena, uz temperature neretko iznad 30 stepeni, a dostizale su i 34 stepena.

Iako nas narednih dana očekuje promenljivo vreme, jedan pred kraj ove sedmice biće u mnogim predelima najtopliji ovog septembra.

Nakon današnjeg sunčanog dana, četvrtak će Srbiji doneti više oblačnosti i povremeno kišu i pljuskove sa grmljavinom. Ipak, ostaće toplo, uz temperature od 27 do 31 stepena.

Tropski toplo

Već u petak suvo, ali i još toplije. U subotu će se Srbiji iz oblasti Alpa približavati hladni front, a ispred njega preko našeg područja očekuje se strujanje vrele vazdušne mase sa severa Afrike.

U većem delu Srbije u subotu biće sunčano i tropski toplo. Maksimalna temperatura biće od 30 do 35 stepeni, lokalno u delovima zemlje usled fenskog efeka južnog vetra i do 36 stepeni, tako da bi to bila najviša temperatura ovog septembra.

Inače, prosečna maksimalna temperatura za kraj septembra je od 21 do 24 stepena, tako da će temperature u subotu biti više i za 10 stepeni od napomenutog proseka.

Najviša temperatura u Beogradu u septembru iznosila je skoro 42 stepena.

Ipak, ne postoji mogućnost obaranja apsolutnog rekorda. Sada, već daleke 1946. 9. septembra mereno je 41,8 stepeni.



Pogoršanje vremena U noći ka suboti, pa i nedelji, na severu Srbije i u Beogradu očekuje se tropska noć, s obzoirom na to da minimalna temperatura se neće spuštati ispod 20 stepeni, a što je i više nego retka pojava tokom septembra. U subotu krajem dana i uveče očekuje se prodor hladnog fronta, uz veoma jako pogoršanje vremena i zahlađenje, pa će od nedelje biti osetno svežije. Od nedelje maksimalne temperature biće niže i za 10 stepeni.