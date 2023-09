UHAPŠENI ELEZOVIĆ U TEŠKOM STANJU: Prebačen u bolnicu u Prištini, stanje mu se POGORŠALO! (VIDEO)

lija Elezović koga su danas pripadnici tzv. kosovske policije uhapsili u severnom delu Kosovske Mitrovice prebačen je u bolnicu u Prištini i nalazi se u jako lošem zdravstvenom stanju, rekao je za Tanjug njegov branilac, advokat Ljubomir Pantović.

Elezović je onkološki pacijent, čije zdravstveno stanje je bilo ugroženo i pre današnjeg hapšenja.

"Njegovo zdravstveno stanje se danas još više pogoršalo, zbog čitave te situacije. Tako da je danas lekar koji je došao da ga pregleda u stanici policije u Prištini bio izričit, naložio je policiji da on ne može da bude u uslovima pritvorskim bilo gde i da po njegovom mišljenju on mora da bude smešten na odgovarajuće odeljenje u bolnici", rekao je Pantović, dodavši da je nakon toga on prebačen u bolnicu u Prištini.

Specijalno tužilaštvo u Prištini podiglo je optužnicu protiv Elezovića za navodni ratni zločin protiv civilnog stanovništva.

"Sutra očekujemo da se održi ta sednica u sudu u Prištini, jer će tužilaštvo sigurno predložiti da se protiv njega, a verujem i protiv ove dvojice odredi i sudski pritvor. Ali je zaista veliki problem za Elezovića, šta ako mu sud odredi pritvor? Sumnjam da će moći da ima iole odgovarajuće elementarne uslove za lečenje u bilo kom zatvoru na Kosovu. Čak i u tom zatvoru Grdovcu kod Podujeva, gde su najbolji uslovi'', rekao je Pantović.

Advokat je dodao da Elezović jednostavno nije za zatvor, i da je jako bolestan čovek. '

'A da ne pričam o ovom krivičnom aspektu, tu sam ubeđen da nema ništa. Mada je još jako rano da se priča o slučaju, tek je sam početak“, istakao je Pantović.

Dodao je da će se tek videti sa kakvim i da li uopšte sa bilo kakvim dokazima raspolaže tužilaštvo.

''Mada, kada su u pitanju optužbe za ratne zločine na Kosovu, apsolutno dokazi nisu od bilo kakve važnosti, nešto drugo je po sredi. Sudi se naravno po nekim drugim kriterijumima, a ne po kriterijumima dokaza koji su jedini koji opredeljuju sud kako da presudi“, zaključio je Pantović.

Ilija Elezović uhapšen je u prepodnevnim satima u severnom delu Kosovske Mitrovice. Pored Elezovića, tzv. kosovska policija uhapsila je danas još dvojicu Srba, Dragana Milovića iz Zvečana bivšeg policajca i Zorana Kostića iz sela Prilužje kod Obilića. Tužilaštvo u Prištini svu trojicu tereti za navodni ratni zločin i određeno im je policijsko zadržavanje do 48 sati.