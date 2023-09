HEPATITIS JE IZLEČIV! Gošće 'Novog jutra' objašnjavaju: Evo kako se možemo zaraziti, i da li su kozmetički saloni BEZBEDNI! (VIDEO)

Hepatitis C je zarazna, zapaljenska bolest jetre, izazvana virusom hepatitisa C (HCV). Virus može izazvati i akutni i hronični hepatitis a nelečen hronični hepatitis može dovesti do ciroze i raka jetre.

Virus hepatitisa C je virus koji se prenosi putem krvi. Bolest se razvija ili potpuno bez simptoma ili sa veoma blagim manifestacijama (mučnina, problem sa spavanjem, umor).

Predsednica Udruženja "Hronos" Ivana Dragojević rekla je jutros za Pink da građani nemaju naviku da se pregledaju, proveravaju i testiraju.

- Hepatitis je izlečiv, ali je važno da se pregledamo na vreme. Simptomi su blagfi, mi i ne znamo da ga imamo. Problem sa brojkama je u celom svetu. Kod nas je oko 80.000 što je velika cifra. Tu nema plašenja - rekla je ona.

Niko od nas ne govori da su kozmetički saloni primarni prenos hepatitisa, upozorava ona, ističući da je najveći problem zloupotreba narkotika.

Milica Ignjatović specijalista medicinske estetike kaže da pacijenti treba da budu bezbedni, ukoliko posete salon koji je kvalifikovan.

- Oni bi tada bili bezbedni, dakle, minimalna bi bila šansa da se zaraze. To može da se desi putem krvi, krvarenja. To može da desi i tetoviranjem, manikirom, radom trajne šminke... - rekla je ona, podsećajući da je važno da saloni budu sterilni.

Boja jednog klijenta ne sme da se koristi na drugom, odnosno, mta igla, navodi ona.

Autor: