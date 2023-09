RODITELJI, ČUVAJTE SVOJU DECU! Pedofili vrebaju na društvenim mrežama - Evo kako dolaze do najmlađih! PRATE SVAKI VAŠ POTEZ (UZNEMIRUJUĆI DETALJI)

U velikoj policijskoj akciji Armagedon uhapšena je grupa seksualnih predatora koji su zloupotrebom interneta vršili krivična dela na štetu devojčica i dečaka i ostvarivali svoje ciljeve.

Akciju su realizovali pripadnici pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave za tehniku Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, u saradnji sa Posebnim tužilaštvom za borbu protiv visokotehnološkog kriminal Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, u saradnji sa Službom za suzbijanje kriminala UKP, Jedinicom za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata, Policijske uprave za grad Beograd i drugim policijskim upravama.

Saša Živanović, stručnjak za visokotehnološki kriminal, čestitao je kolegama na uspešnoj akciji.

- To su heroji koji rade u tišini radi bezbednosti naše dece. Odavno je MUP bilo posvećeno zaštiti naše naranjivije dece, ali veoma bitnu ulogu u tome imaju roditelji i obrazovne institucije - rekao je Živanović za Novo jutro TV Pink.

On je pojasnio da je ključna uloga roditelja kada deci kupe neki uređaj i kontektuju ga na internet, da objasne koje sve opasnosti postoje.

- Roditelji često kažu da to ne znaju, ali za to ne postoji opravdanje, mogu da pronađu tu informaciju... Današnja karakteristika pedofila je da se starosna granica njihovog interesovanja snizila. Današnja deca su razvijena, zato se to desilo. Pedofili su jako strpljivi, kada stupe u kontakt sa detetom žele da zadobiju poverenje, a onda kada ga zadobiju kažu da njihova komunikacija mora da bude tajna - upozorio je Živanović.

Upitan da li postoje organizovane grupe, Živanović kaže da je to individualno, ali da na internetu postoje forumi zajednica pedofila.

On je podsetio na jednu od najbrutalnijih grupa, koja je razmenjivala materijal zlostavljanja dece, te dodao da su prvo mučena, a onda seksualno zlostavljana, kada su tražila i molila za milost.

- Postoje četiri grupe pedofila, kolekcionari, distributeri, treća grupa su zlostavljači, a četvrta su lica koja pristupaju takvim sajtovima, ali ih ne preuzimaju - pojasnio je Živanović.

Kako kaže, najveći broj žrtava dece kod nas je preko lažnih profila, gde se pedofili predstave kao vršnjaci.

- Kada dete prihvati pedofila u prijatelje, onda su im dostupni i ostali prijatelji, te pedofil preti da će njenim drugaricama reći neke stvari ukoliko ne pošalju slike, te oni nekako dođu u ropski položaj - upozorio je Živanović.

Prema njegovim rečima, dešavalo se da su organizovana društva građana i političke partije pedofilske.

- Osnovnu ulogu treba da imaju roditelji. Mi kao društvo smo mnogo uradili - kazao je Živanović.

Fotografije na društvenim mrežama Živanović kaže da se roditelji hvale svojom decom, kače slike još kad su u stomaku, te da je opasnost velika ako je profil otvoren. Takođe, sa proslava se objavljuju slike druge dece, a pitanje je da li su za to dobili dozvolu.

Bivši pripadnik MUP-a Dejan Radenković rekao je da je svaka ovakva akcija dobra i da ne može da poveruje da roditelji u toj meri ne mogu da posvete pažnju svojoj deci.

- Ministarstvo na svom sajtu ima uputstvo na svom sajtu da ne dođe do zloupotrebe dece - istakao je Radenković.