'NE OSTAVLJAJTE DETE SAMO SA PSOM!' Kinolog objašnjava ŠTA SU MOGUĆI OKIDAČI za napade: Nemački ovčari smatraju decu nižim bićima

Nedavno je četvorogodišnja devojčica primljena na Institut za majku i dete nakon što ju je u dvorištu porodične kuće nemački ovčar napao i ujeo za glavu i lice.

- U slučaju napada na četvorogodišnju devojčicu u Borči, sigurno je bio po sredi neki, što bi mi kinolozi rekli okidač. Znači da se nešto desilo što je izazvalo tog nemačkog ovčara da to uradi. To može da bude i hrana koje je dete imalo u rukama. Nemojte dete ostavljati samo sa psom. Nemački ovčari i slične rase. smatraju decu nižim bićima i osećaju se dominantnim u odnosu na njih - rekao je Goran Šarenac, predsednik Kinološkog društva.

Aleksandar Gavrić, stručnjak za dresuru pasa tvrdi da su vlasnički psi opasniji od uličnih:

- Ulični pas neće napasti. Pre će vas napasti vlanički pas i važno je da znamo kako da mu prilazimo. Prvo treba pitati vlasnika kako da priđemo psu i da li uopšte smemo da mu priđemo. Nikako nemojte odozgo ići rukom prema glavi psa, već odozdo. Nemojte mu gurati ruku u njušku jer on to može da prepozna kao napad. Ako pas ne želi kontakt on će okrenuti glavu na drugu stranu.

