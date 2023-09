PRODAJA PARIZERA VEĆA I DO 10 PUTA! Momirović: Mogu li da vam pokažem jedan papir? Od utorka do petka 2.092 kg samo u jednom lancu?

"Saga" o jeftinoj salami dobila je epilog: Nakon što je država spustila cenu parizera, što je izazvalo i zajednički doručak dva ministra i predsednika, priča je nastavljena. Sada se oglasio se i ministar Tomislav Momirović sa novim podacima, ali ne o cenama, več o tražnji i prodaji.

Momirović je rekao da je prodaja parizera mnogo porasla od kada se ovaj proizvod nalazi na "Boljoj ceni". Rast prodaje je ogroman, u svim marketima zabeležen je rast od bar 6 do 7 puta, a u jednom čak i 10 puta.

- Da li možete da zamislite koliko je porasla prodaja parizera? Da li mogu da vam pokažem jedan papir. Pogledajte molim vas ovo. Pričamo za relevantni vremenski period od utorka do petka, pre dve nedelje, prošle nedelje i sada. Prodaja je bila u jednom trgovinskom lancu, tu je i najviše porastao, bila 246 kilograma, pa 245, pa 2.092 kilograma, deset puta, rekao je Momirović.

- U drugim lancima je prodaja parizera porasla između 7 i 8 puta, u ovom 10 puta. Možete da zamislite koliko to ljudima znači - rekao je Momirović.

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kako je nedavno i najavio, na dan kada se 20 artikala pojavilo na rafovima po sniženim cenama, doručkovao je sa ministrima Sinišom Malim i Tomislavom Momirovićem, parizer, majonez, jogurt i hleb.

"U Palati Srbije smo, pošto danas imam mnogo sastanaka na Novom Beogradu. Prethodno su Siniša Mali i Toma Momirović otišli u prodavnicu, kao što smo i obećali onima koji su to od nas zahtevali, nije to bio naš hir, jer su rekli da to valjda ne smemo i nećemo da jedemo, kupili su pola kilograma parizera domaće proizvodnje, kupili su dva litra jogurta, dva hleba "Sava", dve kese, i majonez, i ukupno je cena 585 dinara", naveo je Vučić na snimku objavljenom na društvenim mrežama.

