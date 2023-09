Radojević Škodrić: Od 2017. godine stavljeno 80 inovativnih lekova na listu

Direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO) Prof. dr Sanja Radojević Škodrić rekla je danas da je RFZO poslednjih godina značajno unapredio dostupnost inovativnih lekova višestrukim povećanjem budžeta za njih i dodala da je od 2017. godine do 2023. godine na listu stavljeno 80 lekova za različite, maligne i nemaligne bolesti.

"Od tih 80 lekova, u prošloj godini je stavljeno čak 26 inovativnih lekova. Poređenja radi, od 2007. godine do 2015. godine, na listu lekova je stavljen samo 21 inovativni lek. Do 2007. godine ne postoje transparentni podaci o stavljanju lekova na listu lekova", izjavila je Radojević Škodrić za Tanjug.

Ona je istakla da se poslednjih godina značajno povećavaju sredstva za stavljanje inovativnih lekova na listu.

"Od 2017. godine do 2019. godine izdvojeno je 1,4 milijarde dinara za stavljanje novih lekova, koji do sada nisu bili na listi. U 2020. godini izdvojeno je 2,8 milijarde dinara, a u 2022. godini rekordnih 5,8 milijardi dinara i to je najveći iznos ikada dat za stavljanje novih inovativnih lekova na listu lekova", rekla je Radojević Škodrić.

Prema njenim rečima, u 2022. godini za pacijente koji već primaju terapiju izdvojeno je 23 milijarde dinara, dok je u 2023. godini izdvojeno 30 milijardi dinara.

"Do 2017. godine, godišnje se prosečno izdvajalo oko 6 milijardi dinara za inovativne lekove za pacijente koji su već na toj terapiji. Kada pričamo o finansijskim efektima, nijedan dinar iz RFZO namenjen lekovima ili bilo kojoj drugoj potrebi nije otišao u druge namene, već kao što vidimo iz podataka taj iznos se stalno i kontinuirano povećava", ukazala je Radojević Škodrić.

Ona je napomenula da za retke bolesti takođe postoje inovativni lekovi, za koje postoji odvojen budžet.

"Prvi put predsednik Srbije Aleksandar Vučić je uveo budžet inovativnih lekova samo za retke bolesti 2012. godine i od početne cifre od 130 miliona dinara u 2023. godini izdvojeno je čak 7,2 milijarde dinara. Taj budžet je potpuno odvojen, ali su to takođe inovativni lekovi. Kada su u pitanju liste lekova, kontinuirano se od 2017. godine donosi svake godine lista inovativnih lekova", rekla je Radojević Škodrić.

Radojević Škodrić je zaključila da je budžet za inovativne lekove za narednu godinu u pripremi.

