STIŽE DRASTIČNO ZAHLAĐENJE: Temperatura za vikend PADA ZA 15 STEPENI

U pojedinim predelima Srbije od subote uveče do ponedeljka ujutro očekuje se i preko 50 litara kiše po kvadratnom metru

Nakon današnjeg promenljivog dana, ponegde i sa grmljavinskim olujama, petak će doneti kratkotrajnu stabilizaciju vremena, ali već za vikend stiže veoma jaka promena.

U petak će u Srbiji biti sunčano i tropski toplo, samo se ujutro očekuje nešto više oblačnosti, na istoku i slaba kiša.

Maksimalna temperatura biće od 30 do 34°C, u Beogradu do 33°C. Samo će u Negotinskoj Krajini biti malo prijatnije, temperatura do 28°C.

Subota će biti najtopliji dan ovog septembra.

Očekuje se sunčano i tropski toplo. Maksimalna temperatura biće od 30 do 36°C, u Beogradu do 34°C.

U većem delu Srbije očekuje se sunčano, dok se već ujutro na severu i zapadu Bačke očekuje oblačnost, ponegde sa pljuskovima i grmljavinom.

U pitanju će biti predfrontalne grmljavinske nestabilnosti.

Posle podne u severnim i severozapadnim, a krajem dana i tokom večeri i u centralnim i zapadnim predelima Srbije očekuje se jače naoblačenje i zahlađenje sa kišom i obilnim pljuskovima i grmljavinom. Po prodoru hladnog fronta biće idealnih uslova za grmljavinske oluje sa gradom, olujnim vetrom i obilnim pljuskovima. Na pojedinim lokacijama u veoma kratkom vremenskom intrevalu očekuje se da padne i više od 30 litara kiše po kvadratnom metru.

U toku noći ovo pogoršanje vremena zahvatiće i južne i istočne predele Srbije, temperatura će biti u osetnijem padu, a južni i jugozapadni vetar u skretanju na veoma jak severozapadni.

U noći ka nedelji i u nedelju ujutro vrlo obilne padavine očekuju se u zapadnim i jugozapadnim predelima Srbije, a u nedelju tokom dana i u ponedeljak ujutro i u ostalim predelima.

U većem delu Srbije od subote uveče do ponedeljka očekuje se da padne od 20 do 40 litara kiše po kvadratnom metru, lokalno i više od 60 litara.

Usled očekivanih obilnih padavina očekuje se nagli rast manjih tokova, a opreznost će biti neophodna kod manjih tokova bujičnog karaktera.

U nedelju će biti i osetno hladnije, u većini predela i za više od 10 stepeni, a temperature će ponegde jedva preći 20°C, pa se u nedelju očekuje dan nalik jesenjem.

U ponedeljak tokom dana očekuje se smirivanje vremena, do kraja dana i postepeni prestanak padavina.

Početkom sledeće sedmice biće i veoma vetrovito, uz veoma jak severoistočni vetar, ali i svežije.

Dobra vest je da se od utorka očekuje stabilizacija vremena, pa će sam kraj septembra obeležiti sunčano i vreme nalik letnjem, uz temperature preko 25°C, ponegde i do čak 30°C.

