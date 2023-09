PAKLENO! Maksimalna temperatura do 34 STEPENA

Duvaće umeren do pojačan južni i jugozapadni vetar

U Srbiji u petak pretežno sunčano i tropski toplo. Samo se ujutro očekuje više oblačnosti, na istoku ponegde kiša i pljuskovi.

Jutarnja temperatura od 14 do 20°C, maksimalna dnevna od 30 do 34°C, samo će u Negotinskoj Krajini biti prijatnije, do 28°C.

U toku večeri na severozapadu Srbije očekuje se povećanje oblačnosti.

U Beogradu u petak sunčano i veoma toplo.

Duvaće umeren južni i jugozapadni vetar.

Jutarnja temperatura 20°C, maksimalna dnevna 32°C.

