BESPLATNI KILOVATI I ZA DOMAĆINSTVA SA NEIZMIRENIM RAČUNIMA: Da li se gubi pravo na pomoć kada se prekorači potrošnja!

Nova grejna sezona je na pragu, a budući da su električna energija i gas već više poskupljivali i opet će, kao i da se traži nova cena daljinskog grejanja, pravo je vreme za socijalno ugrožena domaćinstva u Srbiji da se prijave za besplatne kilovate struje, kubike gasa i isporuku toplotnu energije.

Naime, ministarka energetike Dubravka Đedović Handanović je pozvala građane da provere da li imaju mogućnosti da ostvare to pravo u lokalnoj samoupravi i da već od sledećeg meseca mogu da plaćaju račune i do 50 odsto manje.

Šta se, međutim, dešava s onim socijalno ugroženim domaćinstvima koja ispunjavaju uslove za ovu pomoć, ali su prekoračili propisane limite i potrošili više struje ili gasa? Da li li gube status energetski ugroženih kupaca i kako mogu ponovo da ostvare ovo pravo?

Šta kad se premeši potrošnja?

Iz Ministarstva energetike za "Politiku" navode da domaćinstvima koja prekorače limite u potrošnji utvrđene uredbom ne prestaje da važi rešenje o stečenom statusu. Ova domaćinstva će već u sledećem mesecu moći da ostvaruju pravo na umanjenje računa ukoliko smanje potrošnju ispod propisanih limita.

S obzirom na to da je ranijih godina jedan od uslova za sticanje ovog prava na pomoć države bio da moraju prethodno da imaju izmirene sve račune za struju, odnosno da nemaju dugovanja, iz resornog ministarstva naglašavaju da izmireni računi nisu uslov za sticanje statusa energetski ugroženog kupca (i domaćinstva koja imaju neizmirene račune mogu ostvariti status energetski ugroženog kupca).

Broj domaćinstava zaštićenih na osnovu uredbe konstantno se povećava i sada oko 72.000 koristi ovo pravo. Od trenutka donošenja Uredbe o energetski ugroženom kupcu, ministarstvo kroz različite aktivnosti na informisanju javnosti radi na povećanju broja građana obuhvaćenih ovim olakšicama, što je jedan od osnovnih ciljeva, koji je podržan i obezbeđivanjem većih sredstava u budžetu.

Nadamo se da će, kako se širi svest o ovom pravu, domaćinstva koja ispunjavaju uslove, posebno korisnici novčane socijalne pomoći, dečijeg dodataka i uvećanog dodatka za tuđu negu i pomoć, u većem broju podnositi zahtev za sticanje statusa kod svojih lokalnih samouprava.

U ovu svrhu, omogućeno je i prijavljivanje građana tokom cele godine, uz proceduru koja je dodatno pojednostavljena.

Ko može da se prijavi?

Prema Uredbi o energetski ugroženom kupcu ovo pravo bi u Srbiji moglo da iskoristi oko 190.000 siromašnih. To se pre svega odnosi na one koji žive sami i imaju primanja do 21.074,69 dinara i koji su u tom slučaju oslobođeni plaćanja do 120 kilovata električne energije mesečno, za domaćinstva sa dva i više člana do 33.402,13 dinara, za ona sa tri člana do 45.729,58 dinara, sa više od šest članova za svakog dodatnog člana je 12.327 dinara, a samo domaćinstva sa šest članova do 82.711,93 dinara.

Da ne bi bilo zabune ovo umanjenje računa odnosi se na naplatu potrošnje. Svi ostali fiksni troškovi obračunska snaga, trošak javnog snabdevača, naknada za proizvodnju zelene energije... se plaćaju.

Energetski ugrožen kupac je, kako je određeno uredbom, onaj koji živi u jednom stanu, ne poseduje drugu stambenu jedinicu osim te u kojoj živi, maksimalne površine koja odgovara broju članova domaćinstva.

