DETALJNA PROGNOZA ZA OKTOBAR - Poznati meteorolog otkrio kakvo vreme nas čeka narednog meseca

Početkom oktobra nas čeka natprosečno toplo vreme, kada ćemo imati od dva do pet letnjih dana sa temperaturama preko 25 stepeni Celzijusa, dok nas prema dugoročnoj prognozi u narednom mesecu čeka od devet do 13 dana sa padavinama, kaže meteorolog Slobodan Sovilj iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

- Ako govorimo o prvoj dekadi oktobra, odnosno samom početku meseca, prognozira se natprosečno supstabilno vreme gde ćemo imati od dva do pet letnjih dana, gde će u nižim predelima biti preko 25 stepeni. Ipak, drugu i treću dekadu oktobra će obeležiti promenljivo vreme, oblačno sa kišom. Ukupna mesečna količina padavina biće u granicama proseka, odnosno od 40 do 70 mm u nižim predelima, dok će na planinama biti do 80 mm - navodi Sovilj i dodaje:

Prema dugoročnoj prognozi prognozirana je srednja maksimalna temperatura od 18 do 21 stepen, što znači da ako uporedimo sa prethodnim tridesetogodišnjim periodom, ovaj oktobar će biti topliji od proseka, ali ne baš kao što je to bio septembar koji se nalazi u vrhu liste od početka merenja jer je odstupanje od čak plus pet stepeni.

Što se tiče kišnih dana Sovilj kaže da će ih biti od devet do 13.

- Sam kraj meseca iliti poslednju dekadu obeležiće kišovito vreme u Srbiji kao i južnom Jadranu, regionu Grčke i Jonskog mora sa češćim naoblačenjima sa kišom ili pljuskovima. Temperatura će biti u granicama proseka, maksimalne dnevne će biti oko 20 stepeni u nižim predelima - rekao je Sovilj.