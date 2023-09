Već osam godina ljudi se smeju urnebesnom snimku s autoputa A1. Leo Mujić iz Beograda postao je hit nakon što je u HRT-ovom prilogu, dok je bio u koloni na naplatnim kućicama u Lučkom, komentarisao gužvu na autoputu.

Sreli smo Lea u Zagrebu i popričali s njim. Pitali smo ga šta misli o novoj pešačkoj zoni, odnosno muralu koji je naslikao svetski poznati strit art umetnik Lunar na uglu Preradovićeve i Masarikove.

"Mural inače nije na ulici, mural je u prevodu zid. Dakle, ovo zid nije, ovo je trotoar iliti wannabe bivša ulica. Pa simpatičan je, malo se već uprljao, to mu je verovatno posao budući da nije mural", rekao je Leo za Index.

"Ponavljam još jednom, ovo nije grafit. Grafit se pravi od spreja za automobile, sećate se toga. Moraću vas ponovo ispraviti, nije grafit. Ima posebnu teksturu koja je napravljena, na kojoj deca mogu i plesati. Treba manje toga, treba malo više zatvoriti ulice", kazao je.

Potom smo ga pitali ima li dovoljno umetnosti u Zagrebu. "Znate li ko sam ja?" rekao je Leo, koji je inače plesač i koreograf koji se proslavio koreografijom baleta Ana Karenjina u zagrebačkom HNK te koreografijom i režijom baleta Opasne veze na Dubrovačkim letnjim igrama 2014. godine. Diplomirao je u švajcarskoj baletskoj školi L'Ecole - atelier Rudra Béjar.

"Umetnosti ima dovoljno, ali očigledno ste mi sada dokazali da nema dovoljno kupaca za istu", rekao je Leo.

Nakon televizijskog priloga postao hit

Podsetimo, pre nekoliko godina na pitanje novinarke HRT-a je li gužva na autoputu, Leo je odgovorio: "A šta mislite? Nije gužva, nego je katastrofa. Uvedite vinjete, na šta liči ovo, kakvo iživljavanje."

Na pitanje je li namerno izabrao petak kako ne bi upao u gužvu, a dogodilo se upravo suprotno, odgovorio je: "Petkom se uvek zezne čovek kad ide, zar je onda svaki petak izuzetak? Stay out of the highway in the fridays. Šta je ovo, Mad Max? Seriously?"

No tu nije bio kraj. Leo je uspeo dati i savete novinarki kako da se zaštiti od sunca.

"Kakvo je ovo maltretiranje, da se turisti dvaput razmisle dal će doći ili ne. Šta se kuvate, gde je vama sun protection, gde su vam kapice?" upitao je.

