UKLJUČEN METEO ALARM! TROPSKI DAN, A ONDA NAGLA PROMENA: Temperatura i do 35 stepeni, ali stiže nevreme, evo u koje delove Srbije

Republički hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dana.

VREME U SRBIJI

U Srbiji će u većini mesta tokom dana biti pretežno sunčano i veoma toplo uz slab i umeren južni i jugoistočni vetar.

Naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, pojačanim severozapadnim vetrom i padom temperature koje će ujutru i pre podne zahvatiti Bačku, posle podne i uveče proširiće se i na ostale predele severne, kao i na zapadnu Srbiju, a krajem dana i tokom noći i na ostale krajeve Srbije.

Najniža temperatura od 14 do 22 stepena, a najviša dnevna od 27 u Bačkoj do 35 stepeni na jugoistoku zemlje, saopštio je RHMZ.

VREME U BEOGRADU

U Beogradu pretežno sunčano i veoma toplo uz slab i umeren jugoistočni vetar.

Jutarnja temperatura oko 22 stepena, a najviša dnevna oko 33 stepena.

Kasnije posle podne postepeno naoblačenje, uveče i tokom noći oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, pojačanim severozapadnim vetrom i padom temperature.

Žuti meteo alarm - Vreme može biti opasno (potencijalno). Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike.

Narandžasti meteo alarm - Vreme je opasno. Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe.

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

Nedelja 24.09.2023: Oblačno, vetrovito i osetno hladnije, sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, lokalno i pojavom grada. Očekuju se obilne padavine, i to posebno u drugom delu dana, od 40 do 80 mm, a lokalno i oko 100 mm za 24h, što predstavlja mesečnu količinu padavina. Vetar slab i umeren severozapadni. Najniža temperatura od 14 do 18 °S, a najviša dnevna od 17 na zapadu do 27 °S na istoku zemlje. Upozorenje: Lokalna pojava grmljavina sa gradom, verovatnoća 90%. Količina padavina veća od 60 l/m² za 24 h, verovatnoća 90%.

Crveni meteo alarm - Vreme je vrlo opasno. Prognozirane su naročito opasne vremenske pojave, a takvog su intezitetaa da mogu prouzrokovati veliku materijalnu štetu i biti veoma opasne po bezbednost ljudi i životinja. Treba se često informisati o detaljima očekivanih meteoroloških uslova i rizika. Slediti naredbe i savete nadležnih državnih službi.

pročitajte još AMSS: Teretna vozila na Batrovcima na izlazu čekaju pet sati

Ponedeljak 25.09.2023: Postepena stabilizacija vremena. Promenljivo oblačno i uglavnom suvo vreme sa dužim sunčanim intervalima, osim na jugoistoku, jugu i jugozapadu gde će se zadržati oblačno vreme, povremeno sa kišom. Vetar slab i umeren, istočni i severoistočni. Najniža temperatura od 13 do 17 °S, a najviša od 22 do 26 °S.

Utorak 26.09.2023: Promenljivo oblačno i uglavnom suvo sa dužim sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 12 do 17 °S, a najviša od 24 do 28 °S.

Autor: