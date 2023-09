Obraćanje Ištvana Pastora povodom dva veka od rođenja Šandora Petefija

Povodom izdavanja poštanske marke dva veka od rođenja jednog od najvećih pesnika mađarske književnosti i revolucionara, Šandora Petefija, na prigodnoj svečanosti održanoj u PTT muzeju obratio se i gospodin Ištvan Pastor, predsednik skupštine AP Vojvodina, čiji govor prenosimo u celosti.

„Poštovani gospodine Đorđeviću, želim prvo Vama da se zahvalim, ne samo na desetogodišnjem prijateljstvu, otvorenosti, pomoći, bez obzira na kojoj ste poziciji bili, nego ovom prilikom pre svega zbog upriličene današnje mogućnosti. Vaša ideja je bila da promocija ove marke bude ovde, u ovoj nacionalnoj respektabilnoj instituciji, koja ove godine slavi sto godina postojanja. Mislim da ako delić možemo toj proslavi doprineti, onda je to ova marka, sigurno dostojna tom zadatku. Želim da Vam kažem da smo svi mi koji smo ovde prisutni Mađari, ali i ne samo Mađari, kao što smo od gospodina Đorđevića čuli, u većoj ili u manjoj meri odrasli na životnom primeru i na delu Šandora Petefija. Mi Mađari odrasli smo na njegovim pesmama i odrasli smo na njegovom primeru rodoljublja, revolucionarstva, zalaganja za slobodu, zalaganja za suverenitet, zalaganja za poštovanje među ljudima, zalaganja u toj meri da je u 26. godini dao život za to ubeđenje. Iz tog razloga mi ovu godinu posvećujemo Šandoru Petefiju, praktično to je jedan petnaestomesečni period, od 1. januara ove godine do 15. marta naredne, kao dana izbijanja Mađarske revolucije 1848 godine. Nema segmenta mađarskog društva koji nije dotaknut idejom i pozivom da učestvuju u ovoj proslavi. Želimo u ovom modernom vremenu da sa jedne strane odamo pijetet Šandoru Petefiju, njegovom delu, a sa druge strane da skrenemo pažnju ljudima da vrednosti koje je on nosi, vrednosti koje on predstavlja, ne prestaju u 21. veku. Čak mislim da danas u 21. veku, u ovom uzavrelom vremenu, u ovom turbulentnom vremenu, sve one vrednosti koje je on zastupao su možda značajnije nego u nekim drugim mirnijim vremenima. U ovom periodu proslave od 15 meseci, mislim da će poseban dragulj predstavljati ovaj današnji dan i ova marka. Mislim da je ovo bez presedana. Mislim da nema ni jednog jedinog ovakvog ili sličnog jubileja kod nas Mađara, koji je dospeo u ovaj rang. I ako se želi odgovoriti na pitanje: „A šta donosi ili šta je donelo poboljšanje odnosa između Mađara i Srba?“, onda mogu reći „Pogledajte, srpska pošta je izdala marku sa likom Šandora Petefija!“, na kojoj je prvi put, po mom saznanju, mađarskim pravopisom piše njegovo ime i prezime. Mislim da je to krucijalna stvar, to je jedna takva stvar koja je pre jedno desetak godina bila potpuno nezamisliva i potpuno je nezamisliva u okruženju oko nas gde isto tako žive Mađari, koji se sećaju Šandora Petefija. Ali je nezamislivo da rumunska pošta, slovačka pošta, hrvatska pošta ili bilo koja druga pošta ima slobodu da ovakav potez povuče bez velikih političkih pompeznih dogovaranja. Mislim da je ovo neverovatan rezultat, neverovatna vrednost, čak bih smeo da kažem, vrednost za koju je Petefi dao svoj život. Želim da se još jednom zahvalim. Želim da se zahvalim svima onima u Pošti Srbije koji su predano radili na ovom projektu, želim da se zahvalim gospodinu Adamu Sofronijeviću koga sam tek sada upoznao, od srca mu se zahvaljujem. Želim da se zahvalim štampariji Mađar so, gospođi Edvini Erdedi, gospodinu Gaboru Mukušu koji radi zajedno sa Poštom, u takvom obimu kao što smo to čuli u uvodu. Izdati dvanaest miliona osam stotina hiljada maraka u toku jedne godine, to znači izdati toliko novčanica, jer izdavanje marke je praktično izdavanje novčanica, jer je to vrednosni papir. To je velika umešnost štamparije, to je velika vrednost saradnje sa Poštom, to poverenje između Pošte i Mađar so-a je veliko i mi se ponosimo time i zahvaljujemo i trudićemo se da budemo dostojni da se ova saradnja nastavi i dalje.”