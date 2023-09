U SOMBORU SAMO 18 STEPENI, KIŠA PADA I U BEOGRADU - Ovako će se nevreme širiti po Srbiji

Hladni front će do kraja dana doneti jaku kišu i obilne pljuskove sa grmljavinom većem delu Vojvodine i Podrinju, kao i delovima Kolubarskog okruga, Zapadne Srbije i Mačve, dok je nevreme već zahvatilo Bačku i Srem.

Pogoršanje vremena će se u toku noći proširiti i na centralne predele Srbije.

Očekuje se pojava grmljavinskih nepogoda sa gradom i olujnim vetrom, kao i obilne padavine. Dok je u ovom trenutku u Somboru svega 18 stepeni, u jugoistočnim delovima zemlje temperatura je čak 35 stepeni.

U Beogradu se u narednih sat vremena očekuje jače naoblačenje uz pojačan vetar, dok se pljuskovi sa grmljavinom očekuju tek tokom večeri i noći.

U glavnom gradu zasad pada sitna kiša.

Podsetimo, prvi na udaru nakon 17 sati našli su se delovi Bačke, Srema i Podrinja.

Naredne nedelje nevreme u celoj Srbiji

Tokom nedelje u celoj Srbiji obilna kiša i jaki pljuskovi sa grmljavinom, dok će na jugu i istoku ujutro biti suvo.

Obilne padavine ujutro i pre podne očekuju se na severozapadu, zapadu i jugozapadu Srbije, a krajem dana i tokom noći u centrlanim, istočnim i severoistočnim predelima Srbije i na jugu Banata.

Talas obilnih padavina nastaviće se i u ponedeljak naroičito ujutro i pre podne, ali će tokom dana padavine slabiti. Prema kraju dana sa severoistoka se očekuje razvedravanje.

Od subote uveče do ponedeljka ujutro u većem delu Srbije se za 24 do 36 sati očekuje da padne od 30 do 70 litara kiše po kvadratnom metru, lokalno i do 100 litara. Reč je o količini padavina koja u proseku u ovom delu godine padne za mesec, pa i za dva meseca.

Usled toga očekuje se nagli rast manjih tokova, kao i svih reka južnije od Save i Dunava, ukjljučujući i samu Savu.

U slivu Drine, Zapadne Morave, Kolubare, Tamnave, Ibra, Jasenice očekuje se ogroman porast reka, ali dobra vest je da su one tokom septembra imale veoma nizak vodostaj zbog sušnog vremena. Ipak, uslediće nagli porast, a na manjim tokovima ovih slivova očekuje se pojava poplava, uglavnom u gornjim pritikoma i one bi bile bujičnog karaktera.

Na pojedinim lokacijama očekuju se urbane poplave, usled nemogućnosti da odvodni i kanalizacioni sistemi prihvate ogromnu količinu atmosferske vode.

Dakle, do ponedeljka se preoporučuje povećan oprez zbog očekivanih vremenskih (ne)prilika i da se prate sve nadležne službe.