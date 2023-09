DANAS PROMENLJIVO! Srbiju probudilo kišno jutro, a evo gde se očekuje razvedravanje!

U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom, a ponegde su mogući i pljuskovi sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Pre podne na severu i istoku, a do kraja dana i u ostalim krajevima očekuje se postepeni prestanak padavina, zatim i delimično razvedravanje. Duvaće slab i umeren vetar, na istoku Srbije i jak, istočni i severoistočni. Najniža temperatura od 14 do 18 stepeni, a najviša od 20 do 27.

U Beogradu će ujutru i pre podne biti umereno do potpuno oblačno, povremeno s kišom. Posle podne suvo uz delimično razvedravanje. Duvaće slab i umeren vetar, severoistočni i istočni. Najniža temperatura 15, a najviša 23 stepena.

