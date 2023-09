ZA PENZIONERSKE KARTICE PRIJAVILO SE SKORO MILION: Ministar Mali najavio veliki događaj za sedam dana

U Srbiji će od 1. januara naredne godine prosečna penzija biti 390 evra, izjavio je ministar finansija i potpredsednik Vlade Srbije Siniša Mali.

On je za Javni servis kazao da je država potpuno u dinamici da do kraja 2025. godine prosečna plata u Srbiji bude preko 1.000 evra, a prosečna penzija od 430 do 450 evra.

Mali je podsetio da je prosečna penzija pre 10 godina bila 204 evra.

Ministar je dodao i da penzionere u Srbiji već od 1. oktobra očekuje vanredno povećanje penzija od 5,5 odsto, da se od 1. januara naredne godine penzije povećavaju za još 14,8 odsto, a da ih krajem novembra ili početkom decembra očekuje i jednokratna pomoć od 20.000 dinara.

- Kada pogledate prošlu i ovu godinu, desilo se ono što se nikada u istoriji nije desilo. Neverovatnu smo stvar uspeli da uradimo, a pritom smo sačuvali makroekonomsku stabilnost. Nama su ukupno penzije porasle i porašće zajedno sa ovim povećanjem 56,1 odsto samo za dve godine - naglasio je Mali.

On je najavio i da penzionere u narednom periodu očekuju brojne pogodnosti uz penzionerske kartice, koje od 1. oktobra treba da zažive.

Prema njegovim rečima, do petka se za tu karticu prijavilo skoro 900.000 penzionera.

- Osim pokazivanja velikog poštovanja i zahvalnosti, želimo da im olakšamo treće doba. Za sedam dana ćemo imati i veliki događaj. Tada kreće primena penzionerske kartice. I na ovaj način pokazujemo koliko se država bori za naše najstarije građane i koliko želimo da im olakšamo treće doba - kazao je Mali, preneo je portal Penzonisani.rs.

