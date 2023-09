PARKING MESTO U CENTRU BEOGRADA KAO NEČIJI STAN! Garaže u prestonici dostigle astronomske cene, a na OVOJ LOKACIJI su najskuplje

Vozači na Beogradskim ulicama sve teže pronalaze mesto gde bi mogli da ostave automobil, pa ne čudi da parking mesta vrede kao "suvo zlato".



Najskuplje parking mesto u Beogradu dostiglo je cenu od čak 58.000 evra. Pojedini su od rentiranja parking mesta napravili i unosan biznis.



Agent za nekretnine Nikola Čobić je naglasio razliku između parking mesta i garažnog mesta:

- Uvek se traži jedno više mesto. Parking mesta su uglavnom spoljna parking mesta, a garažna u podzemnoj garaži. Parking mesta se prodaju kao pripadajuća uz stan koji kupujete, tipa podrum, a garažu možete kupiti odvojeno kao i svaku nekretninu - rekao je pa prokomentarisao cene:

- Kupci treba da znaju da se parking mesta prodaju kao pripadajuće mesto, na primer podrum i to za 3.000 do 12.000 evra, a garažna mesta se prodaju kao nekretnina i koštaju mnogo više. U širem centru grada se cena kreće od 12.000 pa do 18.000 evra i kako se približavate centru može dostići cene od 25.000 i 30.000 evra! Posebno u zatvorenim kompleksima kao što je Beograd na vodi - ističe Čobić i precizira dokle može da ide maksimalna cena:

- Znam da je standardna cena između 30 i 40.000 evra, čak - potvrdio je još jednom Čobić.

