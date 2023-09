Đorđe je napravio fotografiju pred kojom su svi zanemeli, a sada su stigle DIVNE VESTI: Mala Zorica sa slike našla dom i krenula u školu

Đorđe Đoković, fotograf iz Valjeva, prošle godine je napravio fotografiju koja je osvojila srca svih onih koji su je videli.

Njegova fotografija, koja nosi naziv "Život sa druge strane", pokazuje kako jedna devojčica, po ime Zorica, stoji ispred izloga restorana, u kome je organizovana proslava dečjeg rođendana, i setno posmatra vršnjakinju koja pije sok.

On je za ovu fotografiju osvojio prvu nagradu na konkursu Nacionalne geografije na temu "Ljudi".

Međutim, pored ove nagrade, Đorđe je dobio poruku, koja će mu, verujemo, značiti više.

Naime, on je na društvenoj mreži "X" objavio prepisku u toku koje je saznao da je mala Zorica sa fotografije dobila svoju hraniteljsku porodicu i da je krenula u prvi razred.

"Mala Zorica sa tvoje nagrađivane slike je sada u hraniteljskoj porodici kod divne žene. Krenula je u prvi razred, izdvojeno odeljenje u jednom selu koje pripada Sremskoj Kamenici. Mislim da će život sada da joj bude malo lakši, a ti si svojom fotkom to započeo", stoji u poruci.

Uz fotografiju prepiske, Đorđe je napisao:"Najdivnija poruka koju sam dobio pre 10 minuta".

On je nedavno za kolubarske.rs, otkrio i kako je nastala ova fotografija.

- Baš iz takve stvarnosti je i nastala fotografija koja je dobila prvo mestu u kategoriji "Ljudi" na konkursu Nacionalne geografije. Nastala je tokom fotografisanja proslave prvog rođendana na kom sam bio angažovan. Volim da kažem da pravi fotograf mora biti prisutan svuda i uvek, jer samo tako se mogu zabeležiti neverovatni trenuci. Baš kao što je bio i ovaj. Jer pored svega onog osnovnog što se može beležiti na svim proslavama koje fotografišem, uvek pored toga nešto zna da privuče pažnju. Ova fotka i taj momenat su baš to. Trenutak u kom mlada Romkinja posmatra kroz izlog lokala jednu malu zadovoljnu devojčicu koja pije svoj sokić. Ovih deset godina, koliko se bavim fotografijom, stalo je u ovu jednu jer me najbolje opisuje kao fotografa - rekao je on.

